Rachetele AIM-9 Sidewinder sunt rachete aer-aer cu rază scurtă de acțiune, ghidate prin infraroșu, utilizate de avioane de vânătoare și elicoptere pentru a doborî ținte aeriene.

Denumite după șarpele cu clopoței (Sidewinder snake) care își detectează prada prin căldură, rachetele sunt adoptate pe scară largă de forțele aeriene occidentale.

În noaptea de marți spre miercuri, Rusia a încălcat spațiul aerian polonez cu 25 de drone, provocând o reacție imediată din partea NATO.

Alianța și-a sporit nivelul de alertă și a desfășurat avioane de luptă F-35 și sisteme de apărare antiaeriană Patriot în Polonia.

3 drone rusești au fost confirmat doborâte de avioanele F-35 olandeze, folosind rachete AIM-9 Sidewinder. O a patra dronă este încă în curs de investigare.

Costul unei singure rachete depășește 400.000 de euro, în timp ce dronele rusești costă doar câteva mii de euro.

„Nu este eficient să folosim F-35 împotriva dronelor”

Un ofițer NATO de rang înalt a declarat că „pe termen lung, nu este eficient din punct de vedere militar să folosim F-35 împotriva dronelor”.

NATO analizează mai multe opțiuni pentru a contracara provocările rusești, adică desfășurarea de forțe suplimentare de apărare aeriană pe flancul estic, o posibilă misiune de descurajare, similară cu „Baltic Sentry” (o misiune a NATO înființată pentru a proteja infrastructura submarină critică din Marea Baltică, precum cablurile de telecomunicații și gazoductele, ca răspuns la amenințările și incidentele de sabotaj recente) și adoptarea unor tactici inspirate din Ucraina, cum ar fi senzorii acustici pentru detectarea dronelor.

„Una dintre marile slăbiciuni: apărarea spațiului aerian la joasă înălțime”

Generalul-locotenent Alfons Mais, inspectorul armatei germane, a avertizat: „Una dintre cele mai mari slăbiciuni ale noastre în prezent este capacitatea încă nematerializată de a apăra împotriva dronelor, de a apăra spațiul aerian la joasă înălțime”.

Armata germană nu dispune încă de mijloace adecvate pentru a combate eficient dronele care zboară la altitudini joase. Mais a subliniat necesitatea urgentă de a remedia această vulnerabilitate.



