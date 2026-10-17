Incendiu la CET Iași: Peste 22.000 de apartamente din oraș au rămas fără apă caldă și căldură

Un incendiu izbucnit sâmbătă după-amiază la un transformator electric din cadrul CET Iași a afectat rețeaua internă a centralei, lăsând aproximativ 22.000 de apartamente fără apă caldă și căldură. Pompierii au intervenit cu șapte autospeciale și au limitat flăcările la o suprafață de 1.000 de metri pătrați.

UPDATE 22:45

Cauza exactă a producerii incendiului urmează să fie stabilită, a precizat directorul Termo Service Iași, Alin Aivănoaei, potrivit Alo,Iași.

„La finalul intervenției pompierilor, dar mai cert mâine (18 octombrie n.r.), în timpul zilei, vom evalua avariilor din interiorul centralei, plus cele din exterior”, a adăugat el.

„Facem tot ce se poate ca zilele următoare să punem centrala în functiune”, a mai adăugat Alin Aivănoaei.

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ISU Iași a anunţat ulterior că incendiul a fost lichidat. Nu au existat victime.

„Cauza probabilă a producerii incendiului urmează să fie stabilită în urma efectuării verificărilor specifice”, a anunțat ISU Iași.

Liderul sindicatului Energia din cadrul CET Iaşi, Sorin Turcu, a precizat că activitatea centralei este afectată în proporţie de 100%. Se fac eforturi pentru ca locuitorii municipiului Iaşi, branşaţi la sistemul centralizat, să nu rămână o perioadă lungă fără apă caldă şi căldură.

„Încercăm să revenim la normal cât mai repede. Activitatea este afectată 100%. Să vedem ce alternative există. Centrala este pe zero. Oraşul rămâne fără apă caldă şi căldură", a declarat liderul sindical Sorin Turcu, potrivit News.ro.

La sistemul centralizat de încălzire sunt branşate în Iaşi 22.000 de apartamente, 138 de instituţii publice şi 171 de agenţi economici.

Primarul Mihai Chirica a precizat, potrivit publicației Radio Iași, că instalațiile esențiale pentru producerea agentului termic au fost decuplate la timp și nu au fost afectate. Autoritățile estimează că remedierea avariei va dura aproximativ opt ore.