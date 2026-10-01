Lansat cu surle și trâmbițe pentru a digitaliza și simplifica accesul cetățenilor la serviciile federale, noul instrument bazat pe inteligență artificială de pe platforma guvernamentală americană America.gov a intrat rapid într-un impas politic. La doar o zi de la punerea sa în funcțiune, chatbotul guvernamental și-a schimbat brusc comportamentul și a refuzat să mai ofere răspunsuri la întrebări sensibile, după ce marți contrazisese discursul președintelui Donald Trump privind alegerile din 2020, relatează AFP.

Noul asistent virtual a fost întâmpinat la lansare cu entuziasm de liderul de la Casa Albă, care l-a catalogat drept un instrument „extrem de bun”.

Totuși, arhitectura de funcționare a robotului, programată să extragă date exclusiv din documentele oficiale și registrele publice federale, a generat rapid scurtcircuite între discursul politic al administrației și datele istorice verificate.

Răspunsul de la care a izbucnit scandalul

Tensiunile au apărut la scurt timp după ce utilizatorii au început să testeze limitele instrumentului de pe America.gov.

Întrebat marți dacă la alegerile prezidențiale din 2020 a existat o fraudă electorală masivă — o teză susținută în mod repetat de Donald Trump —, chatbotul a oferit un răspuns lipsit de echivoc, bazat pe investigațiile oficiale ale instituțiilor de securitate din SUA.

„Evaluările oficiale federale efectuate după alegerile prezidenţiale din 2020 nu au scos în evidenţă o fraudă de o amploare susceptibilă să modifice rezultatul”, a precizat robotul. Răspunsul a fost imediat speculat de opoziția democrată.

Senatorul Adam Schiff a distribuit capture de ecran pe rețeaua X, comentând ironic că s-a ajuns în sfârșit la un răspuns clar și fundamentat pe fapte chiar în interiorul administrației Trump.

„În sfârşit, un răspuns clar în guvernul Trump”, a notat Adam Schiff.

Un raport realizat de Institutul Democrației Digitale pentru Americi a confirmat că, în prima sa zi de funcționare, platforma America.gov a oferit răspunsuri bazate pe probe și documente guvernamentale.

Experții au subliniat că datele furnizate de AI au contrazis în mod direct mai multe discursuri și interpretări politice vehiculate în ultimii ani de administrație pe teme precum imigrația sau securitatea procesului electoral.

Schimbare la 180 de grade în doar 24 de ore

Efectele valului de reacții din mediul online nu au întârziat să apară. Miercuri, la doar 24 de ore de la lansarea oficială, utilizatorii care au adresat exact aceeași întrebare despre alegerile din 2020 s-au lovit de un zid de refuz din partea asistentului virtual.

Robotul nu a mai oferit date din dosarele federale, ci a afișat un mesaj standardizat prin care anunța că nu furnizează comentarii politice și nici analize ale alegerilor trecute.

Cu toate acestea, chatbotul a continuat să răspundă la alte teme economice sau administrative sensibile, contrazicând în continuare anumite afirmații legate de evoluția inflației.

În această etapă este dificil de stabilit dacă echipa tehnică din spatele platformei a modificat promptul de sistem al robotului sau dacă au fost introduse filtre speciale de moderare a conținutului pentru a bloca întrebările politice.

Casa Albă a evitat să confirme o intervenție directă asupra codului sursă, precizând doar că platforma va continua să fie actualizată pentru a le oferi cetățenilor americani cele mai precise și fiabile resurse informaționale.