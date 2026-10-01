5 știri by Libertatea – Tech: cât costă noul abonament eMAG Genius și cum va scumpi McDonald’s burgerii folosind AI

5 știri by Libertatea - Tech, rubrica de știri de tehnologie, găzduită de Claudiu Râpan, ne aduce și în această săptămână cele mai virale cinci subiecte din lumea IT&C.

Schimbarea care afectează peste un milion și jumătate de români! eMAG regândește abonamentul Genius și introduce trei noi niveluri tarifare: Light, Premium și Elite. Nivelul de bază, Genius Light, pornește de la 70 de lei pe an și oferă trei livrări gratuite lunar la locker. Varianta Premium ajunge la 200 de lei pe an și păstrează livrările nelimitate, adăugând beneficii pe Freshful, Voxa și Glovo. Pentru cei care au nevoie de mai mult, pachetul Elite va aduce și acces la Apple TV.

Avertisment șocant de pe Wall Street! Anthropic pregătește o listare istorică pe bursă, dar își avertizează oficial investitorii că inteligența artificială poate reprezenta un risc existențial pentru omenire. Prospectul oficial al companiei conține 80 de pagini de avertismente fără precedent: modelele AI avansate ar putea șantaja utilizatorii, ar putea ascunde informații și chiar ar opune rezistență dacă cineva încearcă să le oprească. Cu toate acestea, creatorul chatbotului Claude visează la o evaluare de peste două mii de miliarde de dolari.

Cât costă un burger depinde mai nou de algoritm! McDonald’s folosește AI-ul pentru a schimba dinamic prețurile produselor în funcție de zonă și de buzunarul clienților. Tehnologia calculează prețul maxim pe care oamenii sunt dispuși să-l plătească în fiecare restaurant. În California, de exemplu, un Big Mac costă cu 21% mai mult decât în restul SUA. Practica a stârnit procese și revolte printre clienți, mai ales după ce algoritmul a propus în unele cazuri prețuri halucinante, de până la 18 dolari pentru un simplu hamburger.

Lansarea oficială a modelului iPhone Duo de pe 23 octombrie ar putea veni la pachet cu stocuri foarte limitate din cauza dificultăților de pe liniile de asamblare. Surse din cadrul fabricilor Foxconn dezvăluie că rata de reușită la asamblare este de doar 60%, din cauza cerințelor draconice de calitate impuse de Apple. Balamaua ultracomplexă, realizată din peste 100 de piese, alături de întârzierile la livrarea ecranelor de la Samsung, au încetinit drastic producția.