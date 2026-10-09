INS: PIB-ul a bătut pasul pe loc în al doilea trimestru din 2026 și a scăzut față de anul trecut

Produsul Intern Brut (PIB) al României a rămas constant în trimestrul al doilea din 2026 comparativ cu primul trimestru al anului, dar a înregistrat scăderi de 0,2% pe seria brută și 1,9% pe seria ajustată sezonier față de aceeași perioadă din 2025, conform datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În trimestrul II 2026, comparativ cu trimestrul anterior, PIB s-a menținut nemodificat

În ceea ce privește seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial pentru perioadele anterioare, acesta s-a modificat față de varianta provizorie (1), publicată în Comunicatul de presă nr. 223 din 7 septembrie 2026, ca urmare a revizuirii datelor pentru perioada 2018-2025 şi a revizuirii estimărilor pentru trimestrul II 2026.

De asemenea, în trimestrul II 2026, comparativ cu trimestrul anterior, PIB s-a menținut nemodificat, înregistrând o scădere cu 1,9% faţă de trimestrul II 2025.

PIB estimat pentru semestrul I 2026 a fost de 1035681,6 milioane lei preţuri curente, în scădere, în termeni reali, cu -1,6% faţă de semestrul I 2025, conform INS.

Ca serie brută, PIB estimat pentru trimestrul II 2026 a fost de 501069,2 milioane lei preţuri curente, în scădere, în termeni reali, cu -0,2% faţă de trimestrul II 2025.

Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2026 a fost de 907159,4 milioane lei preţuri curente, în scădere, în termeni reali, cu -0,6% faţă de semestrul I 2025.

Dinamica PIB s-a modificat cu +0,2 puncte procentuale, comparativ cu varianta provizorie

Comparativ cu varianta provizorie, dinamica PIB s-a modificat cu +0,2 puncte procentuale, iar cea a valorii adăugate brute s-a majorat cu +0,3 puncte procentuale.

Seria ajustată sezonier - Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul II 2026 a fost de 529676.6 milioane lei preţuri curente.

Modificări semnificative ale valorii adăugate brute pe ramuri de activitate între cele două estimări

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante între cele două estimări, astfel:

-Agricultura, silvicultura şi pescuitul au înregistrat aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (+0,1%) în cele două estimări, iar volumul de activitate a crescut faţă de estimarea anterioară cu +0,6 puncte procentuale (de la 105,5% la 106,1%);

-Industria, de la -0,7% la -0,6% între cele două variante, iar volumul de activitate a crescut cu +0,3 puncte procentuale (de la 95,8% la 96,1%);

-Construcţiile, de la +0,9% la +1,2% între cele două estimări, iar volumul de activitate a crescut cu +0,1 puncte procentuale faţă de estimarea anterioară (de la 115,3% la 115,4%);