Aceasta reprezintă o creștere semnificativă față de ultima raportare oficială din 2022, când Zuckerberg anunțase depășirea pragului de 2 miliarde de utilizatori.

Achiziționată de Meta (fostă Facebook) în 2012 pentru 1 miliard de dolari, Instagram s-a transformat radical. Din simpla aplicație de partajare foto, a devenit o rețea globală care generează o parte importantă din veniturile publicitare ale companiei.

Succesul Instagram se datorează în mare măsură funcției Reels, lansată în 2020. Aceasta permite crearea de conținut video scurt, intrând în competiție directă cu TikTok și YouTube Shorts.

În prezent, TikTok raportează peste 1 miliard de utilizatori activi lunar la nivel global, conform datelor furnizate de compania-mamă ByteDance. Acest număr plasează Instagram într-o poziție de lider incontestabil pe piața rețelelor sociale.

