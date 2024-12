Evoluția transplantului la Iași

Acreditarea pentru transplantul de cord reprezintă o etapă crucială pentru Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași. Din 2025, se vor putea efectua și transplanturi de inimă în această unitate medicală.

„Este cel de-al noualea transplant hepatic care se face la Iasi. Trendul este putin descendent, dar a fost un an bun pentr transplant la nivelu centrului universitar Iasi. Au fost un numar destul de mare de donatori: 25, pana la acest moment, potentiali, din care 9 au fost reali”, a declarat Raluca Neagu, Coordonatorul Centrului Regional de Transplant Iași.

Ea a adăugat că nu toate organele au fost potrivite pentru prelevare, dar s-a trecut la o nouă etapă importantă: „Nu de fiecare data ficatul a fost bun sau toate organele au fost bune pentru prelevare, in consecinta in acest an s-a trecut la o noua etapa: transplantul de la un donator viu si s-a efectuat un transplant hepatic cu ficat de la donator viu”.

Conectarea la rețeaua europeană de transplant

România face parte dintr-o rețea europeană de transplant, ceea ce oferă pacienților șanse mai mari de a găsi donatori compatibili. Cu toate acestea, listele de așteptare rămân lungi, iar compatibilitatea rămâne o provocare.

„Au existat si 5 situatii de donatori foarte buni de la care s-au prelevat plamanii si in doua cazuri cordul. Din pacate, in aceste situatii, organele au fost trimise prin Eurotransplant si preluate in diferite centre din Germania, Croatia si ultima data pentru plamani au venit din Grecia”, a mai explicat Raluca Neagu.

De asemenea, s-au efectuat și prelevări de cornee: „Au existat si trei donatori de la care s-a facut prelevare de cornee. Anul acesta s-au facut 5 transplanturi de cornee in Spitalul Sf. Spiridon”.

În prezent, cele mai frecvente intervenții de transplant la Iași implică rinichi și cornee.

