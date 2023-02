INTERVIU EXCLUSIV. Avertismentul primarului din Bucea, simbolul suferinței civililor, către români: „Dacă nu vom opri Rusia aici, ea va veni peste voi”

Cunoști Bucea chiar dacă n-ai fost niciodată acolo. O cunoști ca est-european, pentru că, până la război, era una dintre sutele de localități apărute pe lângă orașele importante de peste tot din fosta lume comunistă. Localități de câteva zeci de mii de locuitori, relativ prospere și haotice, unde oamenii își fac case, își dau copiii la școli, încercând să îmbine viața orașului de lângă cu un mod de trai suburban, ceva mai liniștit, mai aproape de natură.

Curcubeu la Bucea la 21 februarie 2023. Foto: Pagina de Facebook a primăriei

În România, Bucea este Snagov sau Otopeni de lângă București, Miroslava, Valea Lupului sau Holboca lângă Iași sau Florești, Baciu, Apahida și Gilău în apropierea Clujului. Și alte zeci și zeci de localități mici, metropolitane, lângă Oradea, Constanța, Craiova, Suceava, Satu-Mare…

Aceste orașe-satelit sunt simboluri ale capitalismului, ale progresului imperfect, la care oamenii aspiră, în numele libertății de a trăi cum vor.

Și apoi, dintr-odată, ai ajuns să cunoști Bucea, din cauza războiului. Pentru că acest oraș- satelit, la 30 de kilometri nord-vest de centrul capitalei Ucrainei, a devenit oglindirea cruzimii militariste a Federației Ruse împotriva populației civile. Aici au fost găsite gropi comune, iar reconstituirile făcute de The New York Times au probat atrocitățile înregistrate la Bucea. 419 civili au murit.

„Pentru Bucea, acest război este o mare provocare. Am fost ocupați, am trecut prin masacre, am fost eliberați. Au fost multe, de asta ne este greu să apreciem cum a fost acest an al războiului”, spune primarul orașului Bucea, Anatolii Fedoruk.

„Nu-mi venea să cred: un război într-o zi însorită, primăvăratică”

Primarul orașului Bucea, Anatolii Fedoruk

Acum un an, pe 24 februarie, Anatolii Fedoruk s-a trezit împreună cu ceilalți locuitori la 5 dimineața de la bubuituri puternice. „Explozii peste tot, elicoptere, rachete și avioane zburau deasupra noastră. Rusia voia să ocupe aeroportul Antonov de lângă noi, iar militarii noștri nu le-au permis acest lucru, oferindu-ne timp să ne organizăm. Eram șocat de conducerea Belarusului, care i-a permis inamicului să intre în regiunea Kiev prin teritoriul său”, își aduce aminte acea dimineață edilul.

Nu îmi venea să cred cum poate avea loc un război într-o astfel de zi însorită, primăvăratică. Nu aveam nevoie de știri, îmi era clar ce se întâmplă în baza numărului de tehnică militară pe care am văzut-o. În acea dimineață nu înțelegeam cum este posibil un război în secolul al XXI-lea”, relatează primarul. Primarul orașului Bucea, Anatolii Fedoruk:

„Cine ar fi vrut să-i fie cunoscut orașul în întreaga lume în urma unui masacru?”

Anatolii Fedoruk susține că orice primar își dorește să-i fie cunoscut orașul în întreaga lume, dar nu așa cum s-a întâmplat în cazul Bucea. „Cine ar fi vrut să-i fie cunoscut orașul în întreaga lume în urma unui masacru?”, se întreabă Fedoruk.

Din 53.000 de locuitori, în oraș au rămas doar vreo 3 mii în perioada ocupației ruse. „După ce localitatea a fost eliberată, oamenii au început să revină acasă, dar am găsit 419 civili uciși de militarii ruși. Atrocitățile ocupanților nu trebuie să rămână nepedepsite. Sper că cei vinovați vor fi trași la răspundere la nivelul unui tribunal internațional, în caz contrar, astfel de crime vor avea loc și în alte state”, susține primarul.

El adaugă că nu este vorba doar de încălcarea unor norme ale dreptului internațional, ci și de încălcarea sfintelor porunci: „Să nu ucizi, să nu furi, să nu poftești casa aproapelui tău”.

„Regimul lui Putin și ideologia Rusiei de azi trebuie să fie condamnate și interzise cum a fost condamnat nazismul după cel de Al Doilea Război Mondial. În caz contrar, nu pot să mai cred în adevăr și dreptate pe pământ, în lozinci despre democrație și drepturile omului”, declară primarul orașului Bucea.

Cum arată o comunitate cuprinsă de război, fără apă, curent și gaz

„Când dispare curentul, apa, gazul, semnalul, legătura cu lumea din jur, viața într-un oraș se schimbă foarte mult. Vorbim despre supraviețuire, nu despre coordonarea unui oraș pe timp de pace. Când e război, o primărie trebuie să se ocupe cu de toate, chiar să caute cine să coacă pâine și să le aducă apă potabilă locuitorilor, dacă este posibil. Trebuie să fie folosite cu atenție toate resursele, în special medicamentele dacă orașul este rupt de civilizație”, explică primarul orașului Bucea.

Fedoruk povestește că Rusia nu le permitea oamenilor să fie evacuați, nu accepta niciun ajutor umanitar, încălcând convențiile privind războiul. Acum, când Bucea este de mai multe luni controlată de Ucraina, iar curentul este întrerupt atunci când apar rachete deasupra regiunii Kiev, locuitorii glumesc că nu le mai este frică, pentru că și-au creat o imunitate în perioada ocupației.

Am fost o lună rupți de Ucraina. Perioada ocupației este o catastrofă. Nici nu-mi pot imagina ce se întâmplă în orașele care deja de un an sunt sub ocupație. Să știți că mi-e frică să mă gândesc la asta. Primarul orașului Bucea:

Centrul orașului Bucha pe 13 februarie 2023. Foto: Hepta

Locuitorii Ucrainei visează la victorie

Întrebat de Libertatea ce își doresc cel mai mult locuitorii orașului Bucea, primarul Fedoruk a spus că „același lucru ca și toți ucrainenii”. „Noi vrem să obținem victoria în acest război”.

Doar victoria ne va păstra statul și ne va permite să ne eliberăm toate teritoriile. Noi vrem garanții de securitate, astfel încât un alt război să nu mai fie posibil mâine. Anatolii Fedoruk, primar Bucea:

Primarul îi invită pe ucraineni să se întoarcă acasă, punând umărul la refacerea țării. Bucea revine pas cu pas la normalitate pe cât este posibilă aceasta în plin război cu Rusia. „Refacerea orașului nu este un lucru simplu. Nu totul depinde de bani. Chiar dacă îi găsim, ne confruntăm cu un deficit de materiale de construcții, de resurse umane ș.a. Totuși, după ce am fost eliberați, am depus toate eforturile pentru a aduce orașul cât de cât la situația ce a fost până la invazie”, susține Anatolii Fedoruk.

Visul zonei verzi de lângă Kiev

„Orașul meu este o zonă verde și curată din apropierea orașului Kiev. Este un spațiu de recreere foarte atractiv pentru locuitorii Ucrainei. Acum trebuie să trecem peste această pagină tristă a istoriei noastre pentru a promova Bucea ca un oraș al confortului, ca o atracție turistică”, menționează primarul.

El precizează că în viitor, localitatea pe care o conduce trebuie cunoscută și promovată ca o zonă verde de lângă Kiev, și nu ca un oraș al masacrului, promițând că va colabora cu partenerii din Occident pentru a implementa proiecte de impact.

Mesaj către români: „Războiul este foarte aproape de voi”

Edilul s-a adresat cetățenilor români să nu trăiască cu iluzia că războiul este departe și nu se referă la ei. „Războiul este foarte aproape de voi. Să nu credeți că e departe, undeva în Ucraina. Dacă nu vom fi uniți și nu vom colabora pentru a opri inamicul aici, el va merge mai departe, inclusiv peste voi. Va avansa până va ajunge la Lisabona pentru a stăpâni întreaga Eurasie”, consideră Anatolii Fedoruk.

Primarul i-a invitat pe „prietenii din România” să viziteze Ucraina și, în special, orașul Bucea pentru a sărbători la un moment dat victoria împotriva Federației Ruse.

