Incidentul a avut loc pe 23 noiembrie, în Powys, pe A479. Medicul pensionar Richard Lacey, domiciliat în Kington, a recunoscut că a băut câteva pahare de vin și de bere, la prânz, înainte de a se urca la volan.

A pierdut controlul și a ieșit cu mașina, de pe șosea, la un sens giratoriu.

Procurorul Shane Maddox a declarat că Lacey părea „instabil” când poliția a sosit la fața locului. Testul a arătat o concentrație de 41 micrograme de alcool per 100 mililitri de aer expirat, peste limita legală de 35 micrograme.

„Mașina fusese scoasă din sensul giratoriu. Inculpatul cu siguranță băuse și se clătina, a continuat el. Vehiculul a fost avariat, roata din dreapta a fost răsucită, ceea ce a făcut autovehiculul imobil. Inculpatul a spus că a băut câteva halbe și o sticlă de vin. A picat testul de respirație și a fost arestat”, se notează în rechizitoriu.

Lacey a avut puține de spus în apărarea sa.

Nu am ce să spun. Am evaluat greșit cât am băut. Am băut câteva pahare de vin la prânz și câteva halbe de bere. Sunt pensionar. Am proiectat aparatele pentru testarea alcoolemiei și am lucrat anterior cu poliția.