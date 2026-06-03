Potrivit unei imagini dezvăluite de leakerul Ice Universe, device-ul va fi disponibil, printre altele, într-o variantă albă. Această informație vine după ce sursele PhoneArena au indicat anterior către lansarea unei game limitate de culori.

iPhone Ultra: culori limitate pentru un device premium

Conform unor știri recente, Apple pare să adopte o strategie diferită pentru iPhone Ultra, limitând opțiunile de culoare la două sau trei variante.

La începutul anului 2026, unii „zvonaci” au sugerat că smartphone-ul va fi lansat doar în culorile alb și argintiu. Ulterior, a mai fost adăugat și indigo pe lista posibilă.

Imaginea „scăpată” pe internet pare să confirme, însă, cel puțin disponibilitatea variantei albe. Aceasta ar putea deveni una dintre principalele alegeri pentru utilizatorii dispuși să investească peste 2.000 de euro în acest smartphone.

Diferențe între iPhone Ultra și seria iPhone 18 Pro

În timp ce seria iPhone 18 Pro va fi disponibilă în culori ceva mai vii, precum albastru deschis, negru intens, argintiu și roșu „cherry”, iPhone Ultra ar putea păstra o paletă mai restrânsă.

Potrivit sursei citate, această diferență ar putea fi explicată prin complexitatea producției telefoanelor pliabile. Analistul Ming-Chi Kuo a subliniat anterior că disponibilitatea limitată a modelului pliabil ar putea influența decizia Apple de a reduce numărul de opțiuni cromatice.

Mai mult, gigantul din Cupertino pare să mizeze pe faptul că utilizatorii dispuși să plătească un preț premium sunt mai interesați de specificațiile și inovațiile tehnice decât de estetica device-ului.

Strategia Apple aduce cu sine o abordare familiară

Această abordare nu reprezintă o noutate pentru Apple. În 2017, compania a lansat iPhone X în doar două culori, argintiu și space grey, după ce predecesorul său, iPhone 8, fusese disponibil în patru variante.

Această decizie, combinată cu designul său inedit, a contribuit la succesul modelului: peste 60 de milioane de unități vândute în primele 10 luni.

Lansare în septembrie

Seria iPhone 18, împreună cu iPhone Ultra, este programată pentru lansare în septembrie 2026. În timp ce seria Pro va atrage atenția prin culori vibrante, iPhone Ultra va impresiona prin specificații de top, inclusiv cea mai mare baterie din istoria iPhone-urilor.

Rămâne de văzut dacă Apple va confirma cele trei culori sugerate sau dacă va opta pentru o gamă și mai restrânsă.

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