Acest acord a redus tensiunile dintre cele două țări, aflate în pragul unei crize majore, după amenințările lui Donald Trump.

Supporters of the Iranian regime took to the streets of Tehran early on Wednesday in protest shortly after the announcement of a two-week ceasefire deal with the US.

Participanții au fluturat steaguri, au scandat sloganuri precum „Moarte Americii, moarte Israelului, moarte compromisurilor!” și au ars simboluri ale celor două state.

„Tot ce spune liderul nostru este lege”, a spus o femeie din mulțime pentru presa locală. „Dacă el consideră oportun, vom respecta un armistițiu. Altfel, suntem gata să rămânem în stradă și să luptăm pentru totdeauna”, a adăugat ea.

Iran confirms 5,000 deaths during protests — Reuters The most violent clashes occurred in Kurdish regions in the north-west of the country, where the highest number of casualties has been recorded. Iranian authorities have also acknowledged the deaths of around 500 security…

Manifestația a avut loc la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a lansat un avertisment dur, afirmând marți seară că „o întreagă civilizație va pieri” dacă Iranul nu acceptă un acord.

Trump a acceptat suspendarea atacurilor asupra Iranului pentru două săptămâni, cerând în schimb redeschiderea strâmtorii Ormuz.

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a emis ulterior o declarație prin mass-media de stat, proclamând victoria diplomatică și prezentând un plan în zece puncte pentru detensionarea conflictului.

„Accept să suspend bombardamentele și atacurile împotriva Iranului pentru două săptămâni”, a declarat președintele american pe platforma sa Truth Social, cu puțin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului.

Cele două părți au ajuns la un acord de încetare a focului cu puțin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului stabilit de Trump pentru a distruge republica islamică.

După 40 de zile, Iran, SUA și Israel au ajuns la un armistițiu, care va dura două săptămâni, timp în care navele blocate în Strâmtoarea Ormuz vor fi lăsate să plece și taxate individual.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE