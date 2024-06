De-a lungul anilor, Republica Daghestan din sudul Federației Ruse, situată în regiunea Caucazului de Nord, a fost scena unor violențe extreme. În acest weekend, au avut loc noi vărsări de sânge, scrie The Associated Press într-un material în care rezumă ce se întâmplă în această regiune vecină cu Cecenia și aflată sub jurisdicția Kremlinului.