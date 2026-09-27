Italia va construi două dintre cele mai mari și mai moderne nave de război din flota sa. Cele două distrugătoare vor avea fiecare 180 de metri lungime și 13.500 de tone și vor fi echipate inclusiv pentru a detecta și combate rachete balistice și hipersonice. Contractul anunțat pe 24 septembrie are o valoare totală de aproximativ 3,7 miliarde de euro și a fost semnat pentru Marina Italiană de Orizzonte Sistemi Navali, companie controlată de Fincantieri și Leonardo, anunță Fincantieri.

Fiecare navă va avea 180 de metri și 13.500 de tone

Ca dimensiuni, noile distrugătoare vor fi uriașe. Fiecare navă va măsura aproximativ 180 de metri de la un capăt la celălalt și va avea un deplasament de 13.500 de tone. La bord vor putea lucra 251 de oameni. Navele vor putea parcurge aproximativ 4.000 de mile marine fără realimentare, adică peste 7.400 de kilometri. Prima ar urma să intre în dotarea Marinei Italiene în 2033, iar cea de-a doua în 2035.

Randare oficială a viitorului distrugător DDX al Marinei Italiene. Sursă foto: Fincantieri

Valoarea totală anunțată a contractului este de aproximativ 3,7 miliarde de euro. Din această sumă, aproximativ 1,3 miliarde de euro reprezintă însă opțiuni prevăzute în contract, potrivit Fincantieri.

DDX, construite pentru a doborî inclusiv rachete hipersonice

Rolul principal al celor două nave va fi apărarea unei flote împotriva atacurilor venite din aer. Distrugătoarele vor avea radare foarte puternice, capabile să urmărească simultan numeroase ținte, și sisteme de rachete care să poată interveni împotriva avioanelor, dronelor și rachetelor inamice. Constructorul spune că noile nave vor fi pregătite inclusiv pentru amenințări mult mai greu de oprit, precum rachetele balistice și armele hipersonice.

Rachetele hipersonice pot zbura cu viteze de câteva ori mai mari decât viteza sunetului și își pot modifica traiectoria, ceea ce le face mult mai greu de detectat și interceptat decât rachetele clasice.

Navele vor putea trimite și drone pe apă și sub apă

Cele două distrugătoare nu se vor baza doar pe propriile arme. Ele vor putea controla și vehicule fără pilot care operează la suprafața mării sau sub apă. Aceste drone vor putea fi trimise înaintea navei pentru a căuta amenințări, pentru supraveghere sau pentru identificarea unor obiecte aflate sub apă.

Cele două distrugătoare uriașe vor avea fiecare 180 de metri și 13.500 de tone, vor fi construite pentru Marina Italiană și vor putea detecta și combate inclusiv rachete balistice și hipersonice. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Practic, distrugătorul va putea funcționa ca un centru de comandă pentru mai multe sisteme aflate în jurul său.

Un „creier electronic” va lega toate sistemele navei

Fincantieri spune că noile distrugătoare vor avea și ceea ce compania descrie drept un „creier electronic”. În loc ca radarul, motoarele, armele și celelalte echipamente să funcționeze ca sisteme separate, datele produse de ele vor fi adunate și analizate într-o singură rețea.

Astfel, echipajul va putea vedea mai rapid ce se întâmplă în jurul navei, iar sistemul va putea semnala inclusiv când un echipament începe să dea semne că ar putea avea nevoie de reparații. Datele vor putea fi transmise și către centrele de la sol pentru mentenanță și sprijin logistic.

Italia vrea nave care să poată fi modernizate zeci de ani

Distrugătoarele sunt proiectate și pentru a putea primi arme și tehnologii noi în viitor. Este o caracteristică importantă pentru navele militare, care pot rămâne în serviciu timp de mai multe decenii. În loc să fie reconstruită nava atunci când apar radare, senzori sau arme noi, acestea vor putea fi integrate mai ușor în sistemele existente.