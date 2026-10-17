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Cele 3 alimente gustoase care nu te îngrașă niciodată, recomandate de un antrenor de fitness

Mihai Toma
Mihai Toma
Jurnalist
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O femeie care culege prune din copac
Prunele sunt unul din cele trei alimente car enu îngrașă conform antrenoruluid e fitness, Viktor Mandziak Sursa foto: Envato
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Într-o postare pe rețelele sociale, preluată de TSN, antrenorul ucrainean de fitness Viktor Mandziak a dezvăluit trei alimente gustoase și sărace în calorii. Printre acestea se numără porumbul conservat, varza murată și prunele.

Fitness-ul și alimentația sănătoasă nu trebuie să fie sinonime cu renunțarea la mâncărurile gustoase sau cu dietele stricte.

Potrivit antrenorului ucrainean de fitness Viktor Mandziak, există câteva alimente delicioase și accesibile, care pot fi incluse în dietă fără a afecta greutatea corporală.

Mandziak a dezvăluit pe rețelele de socializare care sunt cele 3 produse cu un conținut caloric scăzut, recomandate pentru un stil de viață sănătos.

Primul pe lista sa este porumbul conservat. „Conține în jur de 65 de calorii la 100 de grame”, a explicat Mandziak.

Acesta subliniază că, pe lângă faptul că este sărac în calorii, porumbul este și foarte gustos, fiind o opțiune excelentă pentru persoanele care doresc să-și mențină greutatea.

Un alt aliment recomandat de expert este varza murată. Cu numai 20 de calorii la 100 de grame, aceasta poate fi o alegere ideală pentru cei care își doresc să mănânce sănătos și să evite acumularea kilogramelor în plus.

Pe locul trei în lista propusă de antrenor se află prunele, un fruct cu aproximativ 45 de calorii la 100 de grame.

Pe lângă aportul caloric redus, prunele sunt și o sursă excelentă de fibre și vitamine. Viktor Mandziak atrage atenția asupra unui aspect adesea neglijat: problema surplusului de greutate nu constă în plăcerea de a mânca alimente savuroase, ci mai degrabă în lipsa conștientizării numărului de calorii consumate.

De ce te confrunți cu surplus de greutate? Nu pentru că îți place mâncarea gustoasă, iar mie nu. Toți iubim mâncarea bună. Diferența dintre mine și tine este doar una: eu cunosc conținutul caloric al alimentelor.

Aceste recomandări simple și practice pot fi un punct de pornire pentru cei care doresc să adopte un stil de viață mai sănătos, fără a renunța la plăcerea de a savura mâncăruri delicioase.

Pentru mai multe sfaturi despre nutriție și sănătate, apelați la un medic specialist.

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Tags: Dietă
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