IKEA a folosit fără acord desenul „Tortellino”

Cristina Cati, artistă și ilustratoare din Bologna, a câștigat procesul intentat împotriva IKEA, după ce compania i-ar fi folosit fără acord una dintre lucrările sale pentru amenajarea unui magazin din Italia.

Artista, care comercializează imprimeuri, accesorii și obiecte decorative pentru bucătărie realizate după propriile creații, a fost reprezentată în instanță de avocata Lavinia Savini, specialistă în dreptul proprietății intelectuale. Potrivit relatării făcute chiar de Cristina Cati, totul a început în perioada Crăciunului din 2021, când o urmăritoare de pe Instagram i-a atras atenția că una dintre ilustrațiile sale era expusă într-un magazin IKEA din Bologna-Casalecchio di Reno.

„Totul a început în 2021, în perioada Crăciunului. O fată care mă urmărește pe Instagram a văzut ilustrația mea la IKEA. A crezut că este vorba despre o colaborare între mine și IKEA și chiar m-a felicitat. Problema era însă că IKEA nu avea nicio autorizație să folosească opera mea și nici să o modifice așa cum a făcut-o”, a povestit artista, conform publicației Corriere di Bologna.

Femeia care a observat desenul și-a dat seama că ceva nu era în regulă după ce a constatat că numele artistei nu apărea nicăieri. Ea a fotografiat imaginile și a contactat-o pe Cristina Cati.

„Evident, nu aveam nicio colaborare activă cu IKEA”, a precizat artista.

„Mi-au spus să renunț, dar am vrut să-mi apăr munca”

După descoperire, Cristina Cati a apelat imediat la avocata Lavinia Savini și a decis să dea în judecată gigantul suedez.

„Imediat au apărut voci care îmi spuneau să nu fac asta, că este imposibil să mergi împotriva IKEA și că nu voi obține nimic. Dar simțeam că trebuie să o fac și nu doar pentru despăgubiri, ci pentru a-mi apăra munca. În spatele unei ilustrații sunt idei, încercări, timp, studiu, greșeli și corecturi. Fiecare grafică a mea se naște dintr-o idee originală, din cercetare și dintr-un limbaj personal”, a declarat desenatoarea italiană.

Potrivit artistei, compania nu doar că ar fi folosit imaginea fără acord, ci ar fi și modificat-o.

„Probabil chiar au cumpărat grafica, pentru că a fost tipărită și mărită, păstrând o definiție bună. Una dintre imagini a fost pusă pe unul dintre acele printuri verticale lungi care se găsesc la IKEA, cu textul «tortellini in brodo» și rețeta aferentă suprapusă peste desen. A doua a fost pusă pe un tocător. Și, evident, au eliminat numele autorului și titlul original”, a explicat ilustratoarea.

Cristina Cati a mai spus că, într-o primă etapă, avocatul ei a trimis o notificare oficială către Ikea.

„Din partea mea a existat o încercare de a găsi o soluție amiabilă, însă din partea lor nu a existat niciodată deschidere sau disponibilitate. Doar o ofertă modestă de bani pentru a închide cazul”, a afirmat ea.

Italianca a câștigat în instanță

Procesul a fost judecat de secția civilă a Tribunalului din Bologna, specializată în litigii privind proprietatea intelectuală. Instanța a stabilit, printr-o hotărâre definitivă, că desenul realizat de Cristina Cati reprezintă o „operă de creație intelectuală” protejată de legislația privind drepturile de autor.

Judecătorii au decis acordarea unor despăgubiri de 7.552 de euro, la care se adaugă dobânzile.

Totodată, instanța a constatat încălcarea drepturilor de autor patrimoniale și morale ale artistei. Primele se referă la utilizarea comercială a operei fără acord și fără menționarea autorului, iar cele morale vizează modificarea lucrării originale, considerată o afectare a ideii și a muncii artistei.

Recent, gigantul suedez IKEA a anunțat că își schimbă strategia globală, iar Italia devine prima piață unde vor fi testate noile concepte. Compania vrea să dezvolte segmentul B2B și să introducă un nou format de magazine, mai mici decât cele tradiționale, pentru a fi mai aproape de clienți.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE