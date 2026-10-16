Japonia a emis o alertă pentru un cutremur de magnitudine 9,9, dar după 8 minute a cerut scuze

Un cutremur de o magnitudine nemaiîntâlnită în istoria măsurătorilor a fost anunțat vineri, 16 octombrie 2026, în Japonia. Alarmele au început să sune pe telefoanele oamenilor, iar avertizarea indica un seism cu magnitudinea de 9,9. Numai că, după opt minute, autoritățile au retras alerta și au cerut scuze, relatează The Japan Times.

Japonia a emis o alertă pentru cel mai puternic cutremur înregistrat vreodată

Totul a început vineri, în jurul orei locale 12.38, când un cutremur s-a produs în apropierea peninsulei Kamceatka, din Extremul Orient al Rusiei. Două minute mai târziu, la ora 12.40, Agenția Meteorologică Japoneză a emis o avertizare de urgență pentru mai multe regiuni ale țării. Sistemul estima că în zona Insulelor Kurile se produsese un cutremur cu magnitudinea de 9,9 și că urmau să se resimtă mișcări puternice ale pământului.

Avertizarea a vizat o zonă extinsă, din Hokkaido, în nordul Japoniei, până în regiunile din centrul țării. Alarmele de cutremur s-au declanșat pe telefoanele mobile, iar avertizările au fost transmise și prin sistemele publice. Oamenii au fost astfel avertizați să se pregătească pentru un seism de o intensitate extremă. Magnitudinea anunțată era atât de mare încât, dacă ar fi fost reală, ar fi depășit cel mai puternic cutremur înregistrat vreodată cu instrumente seismice.

Opt minute mai târziu, autoritățile au anulat avertizarea

Numai că mișcările puternice ale pământului anunțate de sistem nu s-au produs și, la ora locală 12.48, la aproximativ opt minute de la emiterea avertizării, Agenția Meteorologică Japoneză a anulat alerta.

Ulterior, reprezentanții instituției au organizat o conferință de presă pentru a explica ce s-a întâmplat și pentru a cere scuze populației. Autoritățile au recunoscut că sistemul de avertizare a supraestimat masiv magnitudinea cutremurului. În loc de 9,9, seismul produs în apropierea peninsulei Kamceatka a avut, potrivit evaluării preliminare a agenției japoneze, magnitudinea de 6,9. Diferența a fost uriașă și a determinat transmiterea unei alerte de urgență pentru regiuni întinse ale Japoniei.

De altfel, potrivit televiziunii japoneze Nippon TV, cea mai mare intensitate seismică observată efectiv pe teritoriul Japoniei a fost de numai 1 pe scara japoneză cu șapte niveluri și a fost înregistrată în orașul Hakodate, din insula Hokkaido. Nu au fost emise avertizări de tsunami.

De ce a confundat sistemul un cutremur de 6,9 cu unul de 9,9

Agenția Meteorologică Japoneză a explicat că eroarea s-a produs în timpul procesării datelor folosite pentru avertizările timpurii de cutremur. Sistemul a stabilit greșit poziția epicentrului, plasându-l în Insulele Kurile, și a calculat o magnitudine de 9,9. Autoritățile nu au putut explica imediat de ce estimarea a fost atât de mare.

Seismul care a declanșat întreaga situație s-a produs în regiunea peninsulei Kamceatka, din Extremul Orient rus, o zonă cunoscută pentru activitatea seismică intensă, și a avut o magnitudine de 6,9. Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) a raportat o magnitudine de 7,0 și o adâncime de aproximativ 140 de kilometri, potrivit Reuters. Nu au fost raportate imediat victime sau pagube importante în urma acestui cutremur.

Reprezentanții agenției au anunțat că verificările continuă și că rezultatele investigației vor fi făcute publice după identificarea cauzei dar au exclus, pe baza informațiilor primite de la specialiștii sistemului, ipoteza unui atac cibernetic.