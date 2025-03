Întrebat într-o emisiune difuzată luni la postul de televiziune conservator Fox News despre „garanțiile de securitate” cerute de conducerea de la Kiev pentru a pune capăt războiului, JD Vance s-a luat de țările europene care intenționează să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina.

„Dacă vrei garanții reale de securitate, dacă vrei să te asiguri că (liderul rus – n.r.) Vladimir Putin nu va invada din nou Ucraina, cea mai bună garanție de securitate este să le oferi americanilor un avantaj economic pentru viitorul Ucrainei”, a spus vicepreședintele SUA.

„Este o garanție de securitate mult mai bună decât 20.000 de soldați care vin dintr-o țară oarecare care nu a luptat de 30 sau de 40 de ani”, a adăugat el, stârnind un val de dezaprobare din Franța și Marea Britanie, țările care lucrează la un plan de pace pentru Ucraina și care sunt vechi aliate ale Statelor Unite, fiindu-le alături mai ales în războiul împotriva terorismului.

Vance, criticat pentru lipsă de recunoștință și îndemnat să dea dovadă de respect

„Respectăm veteranii tuturor țărilor aliate și cerem ca și veteranii noștri să fie respectați”, a reacționat ministrul francez al apărării, Sébastien Lecornu.

Recomandări Oficial, Rusia îi apără deschis pe Călin Georgescu și pe Donald Trump și atacă UE

Le ministre des Armées @SebLecornu réagit aux propos du vice-président américain @JDVance : „Nous respectons les vétérans de tous les pays alliés, nous entendons bien à ce que nos propres vétérans soient respectés.”#DirectAN #QAG pic.twitter.com/DKbW8zBKLR — LCP (@LCP) March 4, 2025

Partidul Renaissance l-a acuzat pe vicepreședintele american de „insultarea forțelor noastre armate”. „Soldații francezi și britanici care au murit în lupta împotriva terorismului, care au luptat și uneori au murit alături de soldații americani merită mai mult decât disprețul vicepreședintelui american”, a reacționat pe X partidul macronist, potrivit BFMTV.

După atentatele din 11 septembrie 2001 din SUA, „Regatul Unit și Franța au oferit asistență (americanilor – n.r.) prin desfășurarea a mii de oameni în Afganistan, inclusiv propriul meu frate și mulți foști și actuali colegi parlamentari”, a reamintit politicianul conservator James Cartlidge, secretar din umbră pentru apărare.

„Este o lipsă profundă de respect să ignori un astfel de serviciu și sacrificiu”, a adăugat el, citat de Politico.

Criticat chiar și de Nigel Farage

Purtătoarea de cuvânt în domeniul apărării a Partidului Liberal-Democrat din Marea Britanie, Helen Maguire, fost căpitan în Poliția Militară Regală care a servit în Irak, l-a acuzat pe JD Vance că „șterge din istorie” trupele britanice care și-au dat viața în conflicte alături de SUA. Cuvintele sale sunt o „încercare sinistră de a nega această realitate”, a denunțat ea.

Recomandări Sfârşitul războiului din Ucraina va creşte activităţile ostile ale Rusiei în alte părţi ale Europei, avertizează serviciul secret al unui stat membru NATO

Fostul ministru al veteranilor, Johnny Mercer, un conservator, a atacat dosarul militar al lui JD Vance și cursul de politică externă impus de președintele american Donald Trump: „Poate dacă și-ar fi murdărit mâinile slujindu-și țara ca atât de mulți dintre colegii săi veterani americani și britanici, s-ar fi putut să nu ignore atât de repede sacrificiul urmărind ideile nebunești de politică externă ale țării sale”.

Chiar și Nigel Farage, un aliat-cheie britanic al lui Trump, care susține strategia pentru Ucraina a liderului republican de la Casa Albă, a declarat pentru GB News că „JD Vance greșește”.

„Timp de 20 de ani în Afganistan, proporțional cu dimensiunea noastră față de cea a Americii, am cheltuit aceeași sumă de bani, am trimis același număr de bărbați și femei. Am suferit aceleași pierderi. Am fost alături de America în acei 20 de ani exact cu aceeași contribuție. (…) Ne-am îndeplinit datoria. Deci, în această privință, JD greșește”, a declarat Farage.

Toate statele membre NATO au fost alături de Statele Unite în ultimele decenii

JD Vance a revenit asupra declarației inițiale, dar a făcut o nouă gafă. Vicepreședintele american a susținut că nu a vizat Franța sau Marea Britanie, „care au luptat cu curaj alături de Statele Unite în ultimii 20 de ani și nu numai”, dar a adăugat că „multe țări oferă în mod voluntar sprijin” pentru proiectul de menținere a păcii „chiar dacă nu au nici experiență pe câmpul de luptă și nici echipamentul militar necesar pentru a face ceva semnificativ”.

Recomandări Toate „scuzele” găsite de judecătorii Înaltei Curți pentru eliberarea inculpaților implicați în țeapa Nordis: vremea, pandemia, războiul din Ucraina sau naivitatea clienților

Vance ignoră pur și simplu faptul că toate statele membre NATO – deci inclusiv eventualele state vecine Ucrainei care ar participa la misiunea de menținere a păcii – au fost alături de Statele Unite în Afganistan. Marea Britanie a pierdut 457 de soldați în acest război, Franța – 90, Germania – 62, iar România – 27.

Numeroase state membre NATO, inclusiv de pe flancul estic, au fost alături de Statele Unite atât în războiul lor din Irak, cât și în lupta împotriva rețelei teroriste Stat Islamic. Marea Britanie a pierdut 179 de soldați în Irak, Italia – 33, Polonia – 23, iar România – 3.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Plecarea fraților Tate în SUA a fost filmată și e virală pe net. Cum au evadat din România în toiul nopții: „Ne-au spus să o facem în secret”

Urmărește-ne pe Google News