Marine Le Pen amenință Ucraina cu retragerea sprijinului financiar dacă va fi aleasă la alegerile prezidențiale din Franța

Marine Le Pen, candidata partidului de extremă dreapta Rassemblement National (RN) la alegerile prezidenţiale din primăvara lui 2027, a declarat că Franţa nu va mai putea sprijini Ucraina financiar la acelaşi nivel din cauza situaţiei economice interne, informează AFP.

„Faţă de ceea ce facem în prezent, ceea ce este considerabil, spunem că nu o putem face. Nu este un act de ostilitate faţă de Ucraina. Putem continua să le formăm militarii, să le oferim echipamente pentru apărare. Dar, din punct de vedere financiar, nu mai putem. Nu mai putem”, a afirmat Le Pen miercuri, într-un interviu pentru LCI.

Aceasta a subliniat că prioritizarea fondurilor interne este esenţială, făcând referire la pensii şi contribuţia Franţei la bugetul Uniunii Europene: „Nu putem să spunem, pe de o parte, că nu există niciun euro pentru indexarea pensiilor, dar că, în schimb, există miliarde pentru contribuţia netă la Uniunea Europeană (UE)”.

Vicepreşedintele RN, Louis Aliot, a mers mai departe, cerând să se „închidă robinetul” pentru sprijinul acordat Kievului, ceea ce a atras critici dure din partea candidaţilor de centru şi de stânga. Polemica este alimentată şi de trecutul politic al lui Le Pen, inclusiv vizita sa la Kremlin în 2017 şi un împrumut controversat de la o bancă rusească în anii 2010.

Marine Le Pen, favorită în sondajele pentru alegerile din 2027, cere organizarea „unei mari Conferinţe de Pace” și se declară o susținătoare a „negocierlor” între partea ucraineană și cea rusească.