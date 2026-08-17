De ce avionul arată ca o „pisică de mare”

Secretul Z4 este chiar forma lui. Avioanele comerciale clasice au un fuselaj lung, cilindric, în care stau pasagerii, și două aripi care produc cea mai mare parte a forței necesare pentru ca aeronava să rămână în aer. JetZero încearcă să schimbe această formulă veche de zeci de ani și construiește Z4 după conceptul blended wing body, în care corpul avionului și aripile se unesc într-o structură lată și aproape continuă. Cu alte cuvinte, nu doar aripile, ci o parte mult mai mare a avionului contribuie la portanță.

Forma reduce și rezistența pe care aerul o opune în timpul zborului. JetZero spune că, datorită acestei arhitecturi, avionul ar putea avea un consum de combustibil cu până la 50% mai mic decât aeronavele clasice de dimensiuni comparabile.

250 de oameni pot zbura aproximativ 9.300 de kilometri

Z4 este proiectat pentru circa 250 de pasageri și pentru zboruri de până la 5.000 de mile nautice. Asta înseamnă aproximativ 9.260 de kilometri. JetZero încearcă astfel să creeze un avaion cu mai multe locuri și o autonomie mai mare decât multe dintre aeronavele cu un singur culoar, fără să ajungă însă la dimensiunile marilor avioane wide-body folosite pe cele mai lungi rute.

JetZero Z4 (5)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Producătorul susține că aeronava este concepută și pentru a putea folosi infrastructura actuală a aeroporturilor, astfel încât companiile aeriene să nu fie obligate să reconstruiască aeroporturile pentru noul tip de avion.

Cabina nu va mai semăna cu cea a unui Boeing sau Airbus

Forma avionului permite și un interior complet diferit. JetZero descrie o cabină împărțită în șase zone, cu uși mai late pentru îmbarcare și cu spațiu de depozitare pentru bagaje dedicat fiecărui loc. Forma foarte lată înseamnă însă că o parte dintre pasageri vor sta mult mai departe de exteriorul aeronavei decât într-un avion convențional.

În conceptele prezentate pentru acest tip de cabină au apărut inclusiv ecrane conectate la camere exterioare, care pot oferi pasagerilor imagini din afara avionului acolo unde nu pot exista ferestre clasice. Configurația finală a Z4 comercial nu este însă stabilită, astfel că soluția nu trebuie prezentată deocamdată drept o caracteristică definitivă a avionului.

United Airlines ar putea ajunge la 200 de avioane Z4

Unul dintre cele mai puternice semnale pentru proiect a venit de la United Airlines. Compania americană a investit în JetZero, iar acordul deschide drumul pentru o comandă de până la 100 de aeronave, la care se adaugă opțiuni pentru încă 100. În total, United ar putea ajunge astfel la 200 de avioane Z4, dacă aeronava îndeplinește cerințele tehnice și comerciale ale companiei.

United explică interesul tocmai prin forma avionului, care produce portanță pe o suprafață mai mare și reduce rezistența aerodinamică. Compania estimează că această arhitectură ar putea reduce consumul de combustibil pe pasager cu până la 50% față de aeronave similare.

Și Japan Airlines intră în proiect

În iulie 2026, și Japan Airlines a anunțat că se implică în dezvoltarea Z4. Compania japoneză va furniza JetZero experiență din operațiunile reale ale unei mari linii aeriene: zboruri, întreținerea aeronavelor, servicii pentru pasageri și operațiuni la sol. Cele două companii vor analiza inclusiv utilizarea porților aeroportuare existente și modul în care ar putea funcționa viitoarea rețea de mentenanță pentru Z4.

O companie din SUA construiește „Pisica de mare”, avionul plat cu 250 de locuri și autonomie de 9.300 km. United Airlines vrea deja 200 de aeronave
Imagine generată cu AI

Pentru JetZero, o astfel de colaborare este importantă deoarece un avion nou nu trebuie doar să zboare bine. Trebuie să poată fi încărcat rapid, alimentat, reparat și pregătit pentru următoarea cursă fără să creeze probleme majore aeroporturilor și operatorilor.

Primul avion adevărat trebuie să zboare în 2027

Până acum, tehnologia avioanelor cu corp și aripi integrate a fost testată în diferite proiecte experimentale. JetZero încearcă însă să treacă la următorul nivel construind o aeronavă la dimensiuni reale care să arate că această formă poate funcționa pentru un viitor avion comercial.

Programul este susținut și finanțat și de Forțele Aeriene ale SUA, interesate la rândul lor de avantajele unei aeronave care ar putea transporta mai mult consumând mai puțin combustibil.

Fabrica în care va fi construit avionul costă 4,7 miliarde de dolari

JetZero nu așteaptă finalizarea tuturor testelor pentru a pregăti producția. Compania a început în 2026 construcția primei sale fabrici de producție și asamblare finală în Greensboro, Carolina de Nord. Campusul industrial va avea aproximativ 8 milioane de picioare pătrate și se întinde pe mai mult de 600 de acri.

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Investiția anunțată pentru proiect este de aproximativ 4,7 miliarde de dolari, iar JetZero estimează că noul campus va genera peste 14.500 de locuri de muncă directe în Carolina de Nord. Compania pregătește astfel terenul pentru momentul în care Z4 ar putea trece de la prototip la producție de serie.

În lina iulie 2026, JetZero a mai făcut un pas important: a semnat cu Export-Import Bank of the United States o scrisoare de interes pentru explorarea unei finanțări de până la 3 miliarde de dolari pentru campusul din Greensboro. Iar dacă aeronava demonstrativă confirmă promisiunile constructorului, avionul plat pentru 250 de pasageri ar putea ajunge în serviciul comercial la începutul anilor 2030.

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