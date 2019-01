„Cum au fost dezbaterile în redacție?”, a întrebat moderatorul.

„Ca femeie, mă bucur când o femeie ocupă o funcție importantă în stat. Am constatat că Viorica Dăncilă a fost caricaturizată și tratată drept un personaj bidimensional. Nu din cauza presei, aceștia îi sunt consilierii”, a spus jurnalista care a descoperit povestea adopției din ianuarie 1990.

„Când am făcut documentarea am realizat că am descoperit un lucru care îi adaugă o altă dimensiune, un adevăr uman premierului Viorica Dăncilă. Acesta a fost unul dintre argumentele mele”, a explicat Maria Andrieș.

„În privința conducătorilor, e normal ca oamenii să știe care e starea lor de sănătate, din ce bani își cumpără o mașină și dacă atunci când înfiază un copil, un gest admirabil, a fost legal”, a adăugat ziarista.

„Dar subiectul, de fapt, și de aceea l-am și redactat astfel, este unul dur: copiii noștri sunt prost hrăniți, prost educați, se zbat în nevoi. Asta e problema”, crede Maria Andrieș.

Petrișor Obae a întrebat-o cum apreciază reproșurile că a scris fie un articol de PR sau, invers, că „ați intrat cu bocancii în viața privată”.

„Chiar am intrat cu bocancii”, a glumit ziarista, amintindu-și de drumurile prin satele teleormănene.

„Avem dreptul să știm ca români că premierul României a adoptat un copil. Că o avantajează ca nu, nu e treaba mea ca ziarist. Eu am publicat faptele. Dar povestea este a oamenilor aceia extrem de săraci. Cât despre faptul că o avantajează pe Viorica Dăncilă, nu știm dacă e un compliment faptul că tu, ca premier social democrat, constați că partidul tău n-a făcut aproape nimic pentru acești oameni, votanții tăi, în aproape 30 de ani”.

„Întotdeauna este loc de mai bine în ceea ce facem, ca ziariști. Dar această poveste este prea puțin despre Viorica Dăncilă, ci mai mult este povestea, aproape cinematografică, a unei familii care și-a cedat, de sărăcie, un copil. Acesta a ajuns în familia unui om care a ajuns premier, a făcut eforturi de a-l crește, că doamna Dăncilă a făcut eforturi, în anii 1990 nu erau bloguri de parenting. Este, cred eu, povestea noastră și a sărăciei în care se zbat aproape jumătate, mai exact 42% dintre copii României. După ce vom dezbate, în stilul nostru caragelian, subiectul, poate ne apucăm să și facem ceva pentru acești copii”, a mai spus Maria Andrieș.

Alte declarații ale ziaristei: