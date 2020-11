Jurnalul unei învățătoare dintr-o zonă defavorizată: „Cu o fetiță încerc în fiecare zi să mă conectez online. Eu vorbesc acum, ea mă aude peste trei minute”

„Sunt învățătoare într-o zonă defavorizată din Săcele, Brașov și reușesc să fac un fel de școală la distanță, chiar dacă copiii nu au semnal la telefonul mobil. Lucrez cu două grupe de elevi: cu o parte online și cu o parte offline. Corectez temele pe WhatsApp și tot acolo îi asigur pe copii și pe părinți că se descurcă minunat. Cu cei din offline mă văd în fiecare săptămână la școală pentru a-mi aduce ce au lucrat, astfel încât la final de săptămână am feedback de la fiecare copil din clasă”, scrie învățătoarea Florentina Tituleac într-un nou text publicat pe Școala 9 BRD, o platformă publicistică având ca temă educația, fondată și finanțată de BRD, dar scrisă de jurnaliști independenți.

„Încă de pe 14 septembrie, când a început școala, am știut că va veni ziua în care îi voi anunța pe copii că nu ne vom mai vedea în poarta școlii, ci pe grupul de WhatsApp. Așa că tot ceea ce am făcut în cele șapte săptămâni de scenariu verde a fost să-i pregătesc pe copii pentru învățarea la distanță”, povestește aceasta.

Învățătoarea a împărțit elevii în două grupe: una formată din cei care știu să citească și una cu cei cu care a trebuit să reia alfabetul.

Cum am lucrat online

„Pe 9 noiembrie, când i-am chemat pe copii la școală pentru a le da materialele de lucru, știam deja ce voi face: cu prima grupă voi lucra pe WhatsApp, iar cu cei din grupa a doua mă voi vedea în fiecare luni la școală pentru a le verifica materialele lucrate cu o săptămână în urmă și a le da pe cele pentru săptămâna în curs”, scrie aceasta.

„Cu cei 11 elevi din prima grupă m-am văzut online încă din prima zi de școală online. Eu le-am trimis link-ul de Meet pe WhatsApp, iar ei îl accesau de acolo. În prima zi am avut online doi elevi: un el și o ea. Cu eleva nu am reușit să mă aud deloc din cauza semnalului la telefonul mobil, dar cu elevul am reușit să finalizez activitățile atât la română, cât și la matematică.

În fiecare zi mai apărea câte un elev, în funcție de cum era semnalul și dacă era mama sau tata acasă pentru a-l ajuta să se conecteze, astfel încât acum am șase copii care la ora 12.00 intră pe Meet. Unii mă aud întrerupt, dar văd ce proiectez, alții ies afară pentru a participa la activități, uneori rămân singură pe platformă, se formează o microfonie îngrozitoare, dar cu toții ne bucurăm că suntem acolo”, mărturisește Florentina Tituleac.

Teme corectate pe telefon

Aceasta explică și cum verifică temele și cum face corectura pe WhatsApp.

„Activitățile le postez pe grupul de WhatsApp cu o seară înainte: duminică pentru luni, luni pentru marți și așa mai departe, astfel încât părintele să-i poată spune copilului ce are de făcut dacă el pleacă la muncă. După ce își fac temele, părinții fotografiază temele și mi le trimit, iar eu le dau feedback pe loc, pe WhatsApp, folosind funcția „editează fotografia” din aplicație. Folosesc atât text cât și un „creion” cu ajutorul căruia bifez ce e bine, tai sau subliniez. Funcția aceasta e un soi de Paint, varianta pe telefon, foarte intuitiv. La final de zi, descarc fotografiile corectate pe laptop”.

Mărturia învățătoarei continuă cu un exemplu incredibil.

„Cu o fetiță, din grupa a doua, în fiecare zi încerc să mă conectez online. Ne vedem două minute, ne zâmbim, iar apoi eu o sun pe telefon să facem temele prin „viu grai” pentru că online eu vorbesc acum, iar ea mă aude peste trei minute. Nici cei din prima grupă nu au semnal. Stau pe hotspotul făcut de pe telefoanele părinților. În fiecare zi pierd șirul deconectărilor și al strigătelor de ajutor: „doamna, văd negru!”, „doamna, mă auzi?””.

Citește în continuare mărturia învățătoarei despre momentul în care la școală au venit tabletele, pe Școala 9 BRD.

