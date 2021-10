„Președintele a făcut ce era de făcut, a văzut că există o majoritate PSD-USR-AUR. Din această majoritate a existat o singură propunere, Dacian Cioloș. A fost ultima majoritate probată prin vot”, a spus Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a adăugat: „Faptele arată că acolo există o majoritate de 281 de voturi. Președintele a venit și a propus așa cum scria în decizia CCR, o propunere care poate să întrunească o majoritate care a fost probată săptămâna trecută”.

Kelemen Hunor aşteaptă de la USR-PLUS să clarifice de ce au dat jos Guvernul.

Prima oară trebuie să clarificăm de ce a dat jos Guvernul, fiindcă era un lucru să dai jos guvernul ceea ce s-a și întâmplat și un alt lucru să cauți o soluție fără să dai jos Guvernul. Nu poți să spui că astăzi te dau jos, îți dau un pumn în gură și a doua zi te cer de nevastă. Kelemen Hunor:

„E un mod de a face o apropiere destul de ciudată. Nu merge. Eu nu am datele necesare să vorbesc în acest moment și oricum dacă UDMR ar susține nu are majoritate trebuie să găsească și pe altcineva. Dar eu nu cred că va căuta la noi, va căuta unde are majoritate”, a mai spus preşedintele UDMR.

Dacian Cioloş, prim-ministrul desemnat, a anunţat că vrea refacerea coaliţiei în formula iniţială şi urmează să înceapă, marți, 12 octombrie, negocierile cu reprezentanţii PNL, UDMR şi ai minorităţilor pentru formarea noului guvern.

