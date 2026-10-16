KFC renunță la Pepsi și trece la Coca-Cola, după o colaborare de aproape 40 de ani

Restaurantele KFC de pe teritoriul Statelor Unite vor renunța la parteneriatul de lungă durată cu PepsiCo și vor începe să servească băuturi din portofoliul Coca-Cola, marcând prima modificare de acest gen la nivelul furnizorului de băuturi din ultimele decenii pentru celebrul lanț specializat în pui prăjit, relatează CNBC.

Mișcarea reprezintă un moment de cotitură în clasicul „război al sucurilor” din industria americană de fast-food și reflectă o reorientare comercială agresivă a companiei-mamă Yum! Brands în încercarea de a-și revitaliza vânzările interne.

Deși pe anumite piețe internaționale restaurantele KFC colaborează deja cu The Coca-Cola Company, unitățile de pe piața de origine, din SUA, au rămas fidele mărcii Pepsi încă din 1986, anul în care PepsiCo a achiziționat direct lanțul KFC.

La acel moment, KFC reprezenta al doilea cel mai important client pentru dozatoarele de băuturi ale Coca-Cola la nivel mondial, fiind devansat doar de gigantul McDonald’s.

Deși Pepsi a divizat ulterior operațiunile de restaurante — grupând KFC, Pizza Hut și Taco Bell în entitatea care a devenit Yum! Brands —, legăturile comerciale cu fostul proprietar s-au menținut intacte vreme de 40 de ani, dând naștere inclusiv unor băuturi devenite cult, precum sortimentul Mountain Dew Baja Blast servit la Taco Bell.

Strategia din spatele deciziei

Ruptura istorică vine într-o perioadă în care KFC încearcă să stopeze migrația consumatorilor americani către competitori direcți tot mai populari, precum Chick-fil-A sau Popeyes Louisiana Kitchen.

În ultimii ani, KFC a pierdut cotă de piață în fața acestor rivali axați pe meniuri competitive de sandvișuri cu pui, iar noua echipă de conducere vede în oferta de băuturi un catalizator important pentru readucerea publicului în locații.

Într-un memoriu intern adresat francizaților și personalului operațional, obținut de postul financiar CNBC, Catherine Tan-Gillespie, președinta diviziei KFC SUA, a explicat că această schimbare este o etapă cheie în procesul de reconectare cu rădăcinile brandului.

Oficialul a punctat că un nou parteneriat cu Coca-Cola va oferi lanțului o platformă ideală pentru a inova la nivel de rețete, pentru a răspunde gusturilor în continuă schimbare ale consumatorilor tineri și pentru a genera motive suplimentare de fidelizare a clienților.

În peisajul contemporan al alimentației rapide, oferta de sucuri și răcoritoare a depășit rolul unui simplu produs asociat meniului clasic.

Marile rețele își diversifică masiv portofoliul cu cafele reci, mocktailuri personalizate, shake-uri și băuturi artizanale denumite colocvial „dirty sodas”.

KFC a început deja să testeze astfel de opțiuni, inclusiv cafele cu gheață și shake-uri speciale, în cadrul unității sale experimentale denumite Open House, deschisă în localitatea McKinney din statul Texas.

Când va avea loc tranziția în restaurante și cum se reîmparte piața

Trecerea de la distribuitoarele Pepsi la cele Coca-Cola nu se va realiza peste noapte, având în vedere rețeaua uriașă de restaurante și complexitatea contractelor de franciză.

Procesul de înlocuire a echipamentelor și a stocurilor se va desfășura treptat pe parcursul anului viitor, conducerea companiei estimând că toate restaurantele KFC din Statele Unite vor servi exclusiv băuturi Coca-Cola până la sfârșitul primului trimestru al anului 2027.

Compania a ținut totodată să precizeze că PepsiCo va rămâne un furnizor important pentru alte divizii ale grupului Yum! Brands, dar și pe anumite piețe internaționale unde acordurile de distribuție rămân neschimbate.

Bătălia dintre Coca-Cola și PepsiCo pentru marile conturi din HoReCa este una acerbă, contractele implicând volume de vânzări de miliarde de litri și o vizibilitate uriașă de brand.

Schimbările de furnizor la acest nivel sunt rare, însă dinamica recentă a arătat o mobilitate crescută a marilor jucători: în cursul anului 2024, PepsiCo a reușit o lovitură similară preluând contul Subway — cel mai mare lanț de restaurante din SUA din punctul de vedere al numărului de locații — chiar de la Coca-Cola.

În contrapartidă, portofoliul Coca-Cola a atras în ultimii ani clienți care foloseau anterior băuturi Pepsi, printre care lanțurile americane Culver’s, Arby’s și Panda Express.