„Rusia şi agresorii ruşi trebuie să fie traşi la răspundere. Gândurile noastre sunt alături de toţi cei afectaţi de acest atac oribil”, a transmis șeful statului, pe contul oficial de Twitter.

The destruction of the Nova Kakhovka dam is another war crime by Russia against innocent civilians. Russia and Russian perpetrators must be held accountable. Our thoughts are with all those affected by this horrible attack.