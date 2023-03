Actorul a murit subit vineri dimineață din cauze naturale, a spus Hansen într-un comunicat.

Reddick a jucat rolul conciergeului Charon de la organizației hoteliere Continental care oferă adăpost asasinilor în filmele „John Wick”.

Cea de-a patra parte a serialului urmează să fie lansată săptămâna viitoare, cu Keanu Reeves jucând rolul principal.

În serialul „The Wire”, Reddick a jucat rolul oficialului de poliție Cedric Daniels, serial plasat în orașul său natal, Baltimore.

Wendell Pierce, co-starul din „The Wire” a scris pe Twitter că moartea lui Reddick este o „mare durere pentru familia noastră artistică”.

A man of great strength and grace. As talented a musician as he was an actor. The epitome of class. An sudden unexpected sharp painful grief for our artistic family. An unimaginable suffering for his personal family and loved ones. Godspeed my friend. You made your mark here. RIP pic.twitter.com/Xy0pl5c4NR