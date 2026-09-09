Tot ce trebuie să știi despre evenimentul Apple din această seară: câte iPhone-uri se lansează și cum să urmărești live prezentarea

Evenimentul Apple de pe 9 septembrie 2026 promite să fie unul dintre cele mai importante din ultimii ani. Este primul eveniment organizat sub conducerea noului CEO, John Ternus, care a preluat funcția pe 1 septembrie, înlocuindu-l pe Tim Cook. Lansarea va dezvălui primele modele din mult-așteptata serie iPhone 18, inclusiv primul telefon pliabil al companiei, „iPhone Duo”. Acesta ar urma să apară la scurt timp după ce Samsung a prezentat propriul său model pliabil, Galaxy Z Fold 8, în stil „pașaport”.

Cum, când și unde poți urmări evenimentul Apple în România

Evenimentul „Surprise and Shine” al Apple va începe miercuri, 9 septembrie 2026, la ora 20:00 (ora României), în direct de la sediul Apple Park din Cupertino, California.

Acesta va fi transmis live pe site-ul Apple, aplicația Apple TV și YouTube.

iPhone 18 ar putea fi amânat pentru 2027

Deși Apple își lansează în mod tradițional noile iPhone-uri la evenimentul din septembrie, modelul de bază iPhone 18 ar putea să nu apară anul acesta.

Potrivit unor informații citate de The Verge, lansarea acestuia ar putea fi amânată până la începutul anului 2027, alături de modele precum iPhone 18E și o nouă versiune a iPhone Air.

Astfel, cei care își doresc un model Apple mai accesibil vor trebui să mai aștepte.

Lansarea iPhone 18 Pro și Pro Max, cu prețuri mai mari

În schimb, Apple ar putea lansa iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max. Acestea sunt așteptate să vină cu baterii mai mari, insulă dinamică mai mică și o cameră cu diafragmă variabilă, un upgrade mult speculat de ani de zile.

Conform imaginilor scurse pe internet, telefoanele vor fi disponibile în culorile negru, argintiu, albastru deschis și purpuriu închis.

Cu toate acestea, prețurile acestor modele ar putea fi mai mari decât cele ale generației anterioare, în condițiile în care Apple a majorat prețurile produselor sale mai devreme în acest an. Totul se întâmplă din cauza crizei de memorii.

Posibila lansare a primului telefon pliabil Apple

Cel mai de interes moment al evenimentului va fi dezvăluirea primului telefon pliabil al Apple, „iPhone Duo”.

Imagini cu un presupus prototip al acestui model au apărut deja de multă vreme în mediul online, prezentând un design pliabil de tip „pașaport”, asemănător cu Galaxy Z Fold 8 de la Samsung sau Xiaomi 18 Fold.

Revenirea carcasei ceramice la Apple Watch

Smartwatch-urile Apple ar putea primi și ele un upgrade. Potrivit lui Mark Gurman de la Bloomberg, Apple Watch Series 12 ar putea reveni la opțiunea de carcasă din ceramică, o caracteristică premium care a lipsit în ultimii ani.

În plus, vor fi disponibile noi culori și configurații pentru curele, iar ceasul ar putea include și funcții de sănătate îmbunătățite, precum monitorizarea continuă a ritmului cardiac.

AirPods 5: fără camere, dar cu noi funcții

Nu este exclusă nici lansarea AirPods 5 în cadrul evenimentului. Deși noile căști cu camere încorporate, despre care s-a vorbit în luna august, nu vor apărea mai devreme de 2027, experții se așteaptă ca AirPods 5 să fie o actualizare incrementală.