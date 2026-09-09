Te urci în mașină, te așezi pe unul dintre cele două locuri și în fața ta nu există volan. Nici pedale de accelerație sau frână. Nu există nici șofer și, dacă te răzgândești pe drum și vrei să preiei tu conducerea, pur și simplu nu ai ce să preiei.

Așa arată Cybercab, noul robotaxi Tesla care a început deja să transporte pasageri în Austin, Texas. Vehiculul a fost construit de la început pentru a se conduce singur și reprezintă una dintre cele mai radicale încercări ale companiei lui Elon Musk de a schimba felul în care oamenii se deplasează prin orașe. Primele curse au început într-un program limitat pe 3 septembrie. Cybercab are numai două locuri, un ecran mare în mijloc și uși care se deschid în sus. Tesla confirmă că mașina nu este prevăzută cu volan, pedală de accelerație sau pedală de frână. Este, practic, un taxi în care pasagerul nu poate deveni șofer.

Cursa începe de pe telefon. Pasagerul deschide aplicația Robotaxi, introduce destinația, vede prețul estimat și timpul de așteptare și cheamă mașina. Când Cybercab ajunge, luminile sale îl ajută pe client să identifice vehiculul, iar una dintre uși se poate deschide automat când mașina detectează telefonul persoanei care a comandat cursa. După ce pasagerii își pun centurile, ușile se închid, iar călătoria poate fi pornită de pe ecranul central. Pe același display apar traseul și ora estimată de sosire și pot fi controlate climatizarea și sistemele de divertisment. Și apoi mașina pleacă singură.

Ce faci dacă vrei ca mașina să se oprească

Lipsa volanului și a pedalelor ridică inevitabil o întrebare: ce poate face pasagerul dacă ceva nu merge bine? Tesla a prevăzut mai multe variante. Din ecran sau din aplicație poate fi cerută oprirea pe marginea drumului, iar în plafon există inclusiv un buton fizic STOP. Dacă apare un pericol imediat, pasagerii au și un sistem mecanic de deschidere de urgență a ușilor. Activarea lui determină mașina să încheie cursa și să oprească atunci când sistemul consideră că acest lucru poate fi făcut în siguranță.

Cybercab nu este prima mașină din istorie construită fără volan și pedale. Companii precum Zoox aveau deja robotaxiuri concepute fără comenzi tradiționale pentru șofer. Pentru Tesla însă, Cybercab reprezintă primul vehicul construit special pentru acest tip de serviciu, fără posibilitatea conducerii manuale.

La o zi după debut au venit autoritățile

Tocmai eliminarea volanului și a pedalelor a adus Tesla în atenția autorităților americane aproape imediat. Pe 4 septembrie, la numai o zi după debutul curselor Cybercab în Austin, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA, NHTSA, a anunțat oficial că verifică modul în care Tesla și-a certificat noile mașini, scrie Reuters.

Ancheta privește până la aproximativ 1.000 de Cybercab-uri și trebuie să stabilească dacă vehiculele respectă toate standardele federale de siguranță care li se aplică. Problema este că multe dintre regulile americane au fost scrise într-o perioadă în care o mașină fără volan, pedale și șofer era mai degrabă o idee pentru viitor decât un vehicul care lua pasageri de pe stradă.

Tesla Cybercab circulă deja în Austin fără volan și pedale. La doar o zi după lansare, autoritățile americane au deschis o anchetă. Sursă foto: Getty Images Libertatea

Tesla nu a cerut înainte de lansare o derogare specială pentru Cybercab, ci a certificat vehiculele ca respectând standardele pe care compania le consideră aplicabile. NHTSA verifică acum această interpretare. La începutul lunii septembrie erau înregistrate în Texas 45 de Cybercab-uri, dintr-un total de aproximativ 420 de vehicule autonome Tesla. Serviciul cu noul model a pornit deocamdată la scară redusă în Austin.

Tesla are însă planuri mult mai mari. Compania prezintă Cybercab drept un vehicul destinat curselor complet autonome, comandate prin aplicație, și vrea ca modelul să devină o parte importantă a rețelei sale Robotaxi.