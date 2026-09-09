Miercuri, 2 septembrie 2026, Huawei a organizat la München evenimentul global de toamnă pentru lansarea noilor sale produse, marcând o actualizare semnificativă a ofertei sale europene de device-uri smart. Găzduită la centrul expozițional Showpalast, prezentarea s-a desfășurat sub motto-ul „Chase the Wild”, un concept gândit să sublinieze rezistența produselor în medii exterioare dificile, dar și integrarea tehnologiei în viața de zi cu zi. Printre modelele lansate la Munchen s-au numărat și noile smartwatch-uri Huawei Watch GT 7, și varianta Pro, Huawei Watch D3, Huawei MatePad Pro 12, dar și Watch 6, cu tot cu varianta Pro.

Atmosfera evenimentului a fost dominată de sportivii care au urcat, pe rând, pe scenă, pentru a prezenta noile funcții ale ceasurilor.

Lansările Huawei 2026: specificații complete pentru Watch GT 7 Pro, Watch D3 cu tensiometru și tableta MatePad Pro 12 Libertatea

Printre aceștia s-au numărat chiar și campioni olimpici. Tot în cadrul evenimentului, reprezentanții companiei au punctat o direcție clară a segmentului de wearables al companiei: focus pe sport, sănătate și mișcare.

Lansările Huawei 2026: specificații complete pentru Watch GT 7 Pro, Watch D3 cu tensiometru și tableta MatePad Pro 12 Libertatea

Această abordare s-a reflectat direct și în specificațiile produselor anunțate: seriile de smartwatch-uri Watch GT 7, Watch 6, noul smartwatch cu tensiometru omologat Watch D3, tableta MatePad Pro 12 și căștile FreeBuds Neo.

Huawei Watch GT 7 și GT 7 Pro: focus pe activități sportive

Gama Huawei Watch GT 7, alături de varianta sa superioară, GT 7 Pro, reprezintă o evoluție incrementală de la an la an, dar clară, în segmentul purtabilelor dedicate monitorizării efortului fizic. Producătorul a mai prezentat și îmbunătățiri la nivelul calității materialelor folosite și al eficienței energetice.

Lansările Huawei 2026: specificații complete pentru Watch GT 7 Pro, Watch D3 cu tensiometru și tableta MatePad Pro 12 Libertatea

Modelul standard GT 7 este disponibil în două dimensiuni ale cadranului, de 46 de milimetri, respectiv 41 de milimetri, utilizatorii având la dispoziție opt variante de culoare. Versiunea Watch GT 7 Pro face trecerea către segmentul premium, fiind asamblată pe un cadru din aliaj de titan și încorporând o ramă superioară din ceramică realizată printr-un proces nano-tech.

Această variantă este oferită în trei opțiuni de culoare și integrează noul sistem de prindere a curelei numit EasyCross, care a fost dezvoltat de Huawei pentru a spori confortul și stabilitatea la mână în timpul antrenamentelor.

Lansările Huawei 2026: specificații complete pentru Watch GT 7 Pro, Watch D3 cu tensiometru și tableta MatePad Pro 12 Libertatea

La capitolul display, Huawei a optat pentru panouri AMOLED capabile să atingă o luminozitate maximă de 3000 de niți, o specificație importantă pentru momentele în care te uiți la ceas sub lumina directă a soarelui. Rezoluția este uniformă pe aceste modele, de 466 pe 466 de pixeli.

Din punct de vedere al dimensiunilor, modelul mai mic, de 41 de milimetri, cântărește 37,5 grame, în timp ce varianta Pro de 46 de milimetri ajunge la 55,5 grame, ambele măsurători excluzând greutatea curelei. Autonomia, principalul argument în favoarea seriei GT, se menține la standardele cu care am fost obișnuiți până acum.

Lansările Huawei 2026: specificații complete pentru Watch GT 7 Pro, Watch D3 cu tensiometru și tableta MatePad Pro 12 Libertatea

Varianta de 46 de milimetri este echipată cu o baterie de 867 mAh care, conform datelor oferite de producător, asigură până la 21 de zile de funcționare în regim de utilizare ușoară și poate susține până la 51 de ore de monitorizare continuă cu semnal GPS activat, folosind profilul de alergare montană (trail running). Pe partea de durabilitate, ceasurile dispun de certificările 5ATM și IP69 pentru rezistență la presiunea apei și la praf.

Lansările Huawei 2026: specificații complete pentru Watch GT 7 Pro, Watch D3 cu tensiometru și tableta MatePad Pro 12 Libertatea

La nivel de interfață și software, seria GT 7 introduce noutăți tehnice în monitorizarea activităților specifice. Printre funcțiile adăugate se numără un sistem algoritmic de detectare a virajelor la nivelul încheieturii și posibilitatea de a înregistra forța G, utilă pentru sporturile extreme.

Lansările Huawei 2026: specificații complete pentru Watch GT 7 Pro, Watch D3 cu tensiometru și tableta MatePad Pro 12 Libertatea

Au fost implementate moduri dedicate pentru sporturile de iarnă indoor, dar și un sistem de navigare pe hărți preîncărcate care acoperă peste 3000 de stațiuni de schi la nivel global, inclusiv din România.

Totodată, senzorul optic aduce versiunea actualizată Health Insights, care evaluează gradul de pregătire fizică a utilizatorului („Physical Readiness”) printr-un scor dedicat, bazat pe recuperarea și intensitatea antrenamentelor anterioare.

Huawei Watch 6 și Watch 6 Pro: lansarea gamei flagship în Europa

Variantele Watch 6 Pro sunt comercializate în dimensiuni de 46 de milimetri și 43 de milimetri, diferențiindu-se radical prin materialele carcasei. Modelul cel mare beneficiază de un cadru frontal din titan, în timp ce versiunea mai compactă, de 43 de milimetri, folosește un șasiu realizat din ceramică.

Lansările Huawei 2026: specificații complete pentru Watch GT 7 Pro, Watch D3 cu tensiometru și tableta MatePad Pro 12 Libertatea

Display-urile alese folosesc tehnologia LTPO 2.0 AMOLED, iar luminozitatea acestora atinge un prag foarte ridicat, de 3500 de niți.

Spre deosebire de seria GT, care e orientată pe baterie, modelele Watch 6 prioritizează conectivitatea și aplicațiile. Acestea integrează și un mod celular prin intermediul eSIM, permițând inițierea de apeluri sau accesarea GPS-ului prin hărți salvate direct pe ceas.

În ceea ce privește monitorizarea parametrilor fizici, ceasurile utilizează senzori complecși accesați de suita Health Glance, care permit efectuarea de electrocardiograme (ECG) și realizează și o analiză multidimensională a stării de echilibru emoțional a utilizatorului.

Adițional, carcasa este proiectată să reziste la o presiune a apei echivalentă cu o adâncime de 40 de metri, permițând utilizarea în timpul scufundărilor, dacă asta îți place să faci în timpul liber.

Huawei Watch D3: monitorizare de nivel medical la încheietură

Pe segmentul de monitorizare preventivă, a fost prezentat și smartwatch-ul Huawei Watch D3, succesorul modelului D lansat anterior. Funcția centrală a acestui device purtabil rămâne capacitatea de a măsura tensiunea arterială, un aspect validat prin obținerea certificării medicale oficiale europene conform standardelor stricte CE-MDR.

Lansările Huawei 2026: specificații complete pentru Watch GT 7 Pro, Watch D3 cu tensiometru și tableta MatePad Pro 12 Libertatea

Metoda de măsurare se bazează pe un sistem mecanic precis, care implică utilizarea unei mini-pompe și a unei curele prevăzute cu o pernă gonflabilă pe interior, tehnologie care elimină erorile frecvente asociate cu citirile pur optice.

Față de generația anterioară, Watch D3 a trecut printr-un proces riguros de regândire ergonomică. Noul model are o grosime mult mai redusă, iar marginile din jurul ecranului au fost micșorate substanțial. Aceste modificări de design au permis integrarea unui display mai generos, fiind mai ușor să citești alertele și graficele de sănătate, menținând în același timp confortul purtării pe timpul nopții.

La nivel software, sistemul a fost actualizat pentru a permite corelarea tensiunii arteriale cu exercițiile fizice, efectuând înregistrări înainte și după antrenamente, alături de notificări inteligente pentru formarea unei baze de date coerente privind sănătatea cardiacă a utilizatorului.

Huawei MatePad Pro 12: tabletă subțire, ultra-portabilă și axată pe productivitate AI

Dincolo de device-urile wearable, un segment important al evenimentului a fost dedicat productivității, prin prezentarea tabletei Huawei MatePad Pro 12. Produsul atrage atenția imediat prin dimensiunile sale fizice atipice: o grosime de doar 4,7 milimetri și o greutate declarată de 454 de grame, valori care o fac una dintre cele mai manevrabile tablete din categoria sa de diagonală a display-ului.

Lansările Huawei 2026: specificații complete pentru Watch GT 7 Pro, Watch D3 cu tensiometru și tableta MatePad Pro 12 Libertatea

Ecranul folosește un panou OLED flexibil de 12 inci, tratat cu tehnologia proprietară PaperMatte. Această finisare mată are rolul de a diminua reflexiile luminoase specifice ecranelor de sticlă și promite o experiență tactilă similară cu scrierea cu stiloul pe hârtie, optimizând astfel utilizarea stylus-ului integrat.

Pe componenta software, tableta mizează puternic pe inteligența artificială generativă și algoritmică. Device-ul este capabil de conversie audio în text procesată nativ prin AI, include instrumente de transformare inteligentă a scrisului de mână în text digital și poate recunoaște gesturi pentru controlul aplicațiilor fără interacțiune tactilă.

Huawei FreeBuds Neo: un nou pariu pe segmentul audio wireless

Pentru a acoperi ecosistemul de accesorii, Huawei a introdus pe piață seria de căști in-ear FreeBuds Neo. Prezentarea acestora s-a axat în special pe elemente de lifestyle și portabilitate. Căștile propun o abordare estetică nouă în cadrul portofoliului producătorului, fiind oferite într-o selecție extinsă de culori.

Lansările Huawei 2026: specificații complete pentru Watch GT 7 Pro, Watch D3 cu tensiometru și tableta MatePad Pro 12 Libertatea

Partea tehnică a fost rezumată prin calitatea sunetului, o funcție gândită să asigure o izolare a zgomotului pasivă și activă bună (ANC) pentru utilizatorii din orașele mari sau pentru cei care participă frecvent la întâlniri pe Zoom, Meet sau Teams direct de pe telefon.

Lansarea din 2 septembrie conturează destul de clar strategia Huawei pentru piața europeană din următoarea perioadă: nu lansează proudse doar de dragul volumelor, ci pune accentul pe unele device-uri dedicate special anumitor segmente de utilizatori.