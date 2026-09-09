Alina Pușcău, detalii dureroase despre efectele chimioterapiei. Și-a schimbat religia după ce a primit diagnosticul

Alina Pușcău a vorbit despre efectele chimioterapiei, durerile care au dus-o la spital și botezul în religia ortodoxă, după diagnosticul de cancer de sân.

Alina Pușcău trece printr-o perioadă dificilă după ce a fost diagnosticată cu cancer de sân. Fotomodelul a făcut primele două ședințe de chimioterapie în America și a povestit pentru Spynews.ro, despre durerile puternice, internarea de urgență și speranțele legate de următoarea investigație medicală.

Alina Pușcău, despre efectele chimioterapiei

Alina Pușcău urmează tratamentul pentru cancer de sân în America. Fotomodelul a început chimioterapia și spune că perioada de după fiecare ședință este una extrem de dificilă.

Vedeta a mărturisit că, după a doua ședință, durerile au devenit atât de puternice, încât a fost nevoită să ajungă de urgență la spital. Medicii i-au administrat tratament pentru a reduce presiunea și durerile resimțite la nivelul capului și al corpului.

„După ce fac chimioterapie local, 10 zile nu sunt om, 10 zile sunt... Chiar acum, n-am mai postat nimic, acum trei zile am fost la spital, m-am internat pentru că a trebuit să-mi bage medicamente foarte puternice că nu mai puteam, am foarte multă presiune în cap și în corp, din cauza tratamentului. Tratamentul e mai puternic decât ce au în România și peste tot. Sunt 10 zile în care eu nu sunt om, eu nu pot să gândesc, nu pot să stau decât pe pastile. Încercăm să găsim un tratament cât mai bun, adică să fac tratamentul ăsta, dar să găsesc niște medicamente care pot să mă ajute să nu mai am durerile astea. Am dureri și nu mai pot. Vrei să renunți, îți vin în minte astfel de momente”, a spus Alina Pușcău.

Urmează a treia ședință de chimioterapie

Pe 18 septembrie, Alina Pușcău urmează să facă a treia ședință de chimioterapie. După aceasta, medicii vor efectua un PET scan, investigație prin care vor putea evalua răspunsul organismului la tratament.

Fotomodelul spune că, la atingere, simte că tumora s-ar fi micșorat, însă rezultatul investigației va arăta concret dacă metastazele s-au oprit și dacă formațiunea de la nivelul sânului a scăzut în dimensiuni.

„Pe 18 fac a treia ședintă de chimioterapie și după aceea se face PET scan-ul, să vedem dacă s-a oprit metastaza și dacă s-a micșorat tumora. Eu o simt la mână că s-a micșorat, dar acum trebuie să vedem ce se vede. Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu și de asta m-am dus la biserică și am zis ca lumea să se roage pentru mine, pentru că eu, când am aflat că am 11 tumori în corp, am crezut că eu nu mai trăiesc”, ne-a mai zis ea.

Alina Pușcău spune că are inima sănătoasă

Ea a vorbit și despre tratamentul puternic pe care îl urmează. Potrivit mărturisirilor sale, faptul că are inima sănătoasă i-a permis să înceapă această schemă de tratament.

Alina Pușcău a susținut că nu toate pacientele pot urma același tratament, din cauza riscurilor asupra inimii.

„Norocul meu la tratamentul ăsta, pe care nu toată lumea poate să-l facă, este că am inima perfectă. Altcineva nu putea să facă. Alte femei au murit că n-au fost candidate”, a mai zis ea.

Fotomodelul se confruntă și cu subțierea părului

Printre efectele chimioterapiei se numără și modificările la nivelul părului. Alina Pușcău a explicat că, în cazul său, părul s-a subțiat, însă nu a căzut complet. Vedeta ia în calcul folosirea unei căști de răcire a scalpului și spune că utilizează produse naturale pentru îngrijire.

„Nu-mi cade încât să rămân cheală, dar mi se subțiază părul. Acum văd că nu mi s-a subțiat, nu mi-a căzut, mi-a căzut normal, dar nu am... Probabil oricum o să iau o cască de răcire a scalpului, de aia ca protecție și folosesc și un serum natural. Eu folosesc numai chestii naturale, nimic chimical. Și ca make-up machiaj, și ca cremă, și ca orice. Parfum în niciun caz, că totul e toxic. Totul este toxic”, a mai povestit ea.

Alina Pușcău s-a botezat în religia ortodoxă

În timpul perioadei în care aștepta rezultatele biopsiei, Alina Pușcău a decis să se boteze în religia ortodoxă. Fotomodelul a povestit că trecuse la religia evreiască în timpul unei relații cu un bărbat evreu, cu care fusese logodită și urma să se căsătorească.

După despărțire, vedeta a ales să revină la religia ortodoxă. Ea a spus că merge la biserica Sfântul Nectarie din Los Angeles, despre care a aflat că poartă același hram ca biserica aflată în apropierea locului în care s-a născut.