Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au dispus extinderea urmăririi penale împotriva fostei deputate Laura Vicol, fiind acuzată de fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune.

Conform comunicatului oficial transmis joi de DIICOT – Structura Centrală, noile măsuri vin în completarea cercetărilor derulate pentru infracțiuni printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și înșelăciune.

Peste 16,5 milioane de lei „omise” din declarațiile de avere

Miezul noilor acuzații aduse fostului demnitar se concentrează pe neconcordanțele majore din declarațiile de avere depuse în perioada 2020-2025, în timpul mandatului său de parlamentar.

Procurorii susțin că Laura Vicol ar fi ascuns cu intenție venituri și foloase necuvenite de peste 16,5 milioane de lei pentru a evita controalele de integritate și orice formă de răspundere juridică pentru banii proveniți de la firmele din grup.

Din actele de urmărire penală reiese că fosta deputată nu ar fi declarat venituri totale de peste 15,6 milioane de lei reprezentând salarii, dividende și returnări de împrumuturi, un împrumut acordat de 910.000 lei, datorii contractate de 241.000 lei și 35.000 de dolari, precum și cadouri sau alte avantaje evaluate la peste 300.000 de lei.

Anchetatorii arată că Laura Vicol ar fi trecut în actele oficiale și un împrumut fictiv acordat unui alt inculpat din dosar, în valoare de 150.000 de euro și 1.774.000 de lei (modificat ulterior la 1.124.000 lei).

În baza acestui act considerat fictiv, ea ar fi încasat de la o suspectă suma de 1.595.000 de lei sub titlul de „restituire împrumut”, operațiune prin care procurorii susțin că s-a disimulat originea ilicită a unor bani proveniți direct din delapidarea companiilor din grup.

Complicitate la țepe imobiliare în Mamaia și Sinaia

Extinderea anchetei vizează și implicarea directă a fostei deputate în vânzarea unor apartamente de vacanță din ansamblurile rezidențiale dezvoltate la Mamaia și Sinaia.

Deși nu avea o calitate oficială în cadrul societății comerciale respective, Laura Vicol i-ar fi sprijinit pe alți trei inculpați să inducă în eroare o persoană vătămată la încheierea promisiunilor și contractelor de vânzare-cumpărare.

În acest caz, locuințele fie nu au mai fost predate cumpărătorului, fie nici măcar nu au fost construite, prejudiciul cauzat persoanei respective depășind 122.000 de euro.

Acuzațiile se adaugă la un dosar mamut în care sunt cercetate persoane fizice și juridice, printre care administratorii grupului de firme și soțul fostei deputate, omul de afaceri Vladimir Ciorbă.

Numărul victimelor din dosar a crescut constant în ultimul an, după ce sute de păgubiți au depus plângeri pentru promisiuni de vânzare nerestituite și apartamente neconstruite, prejudiciile totale ridicându-se la zeci de milioane de euro.

În timp ce latura penală avansează în instanță, creditorii ansamblului Nordis Mamaia au fost convocați pentru a stabili dacă vor finanța din propriile resurse finalizarea lucrărilor la unul dintre blocuri, demers pentru care DIICOT și-a exprimat acordul formal.

Trei sferturi dintre contractele imobiliare încheiate de clienți cu grupul Nordis au reprezentat „țepe”, aproape toți banii acestora fiind plătiți înainte de primirea imobilelor în proprietate (avans de 90-95%), oamenii fiind apoi „duși cu preșul” de dezvoltatorul imobiliar.

În luna mai 2026, DIICOT a angajat experți pentru a număra banii din conturile Nordis, deoarece anchetatorii vor să știe câți bani s-au încasat în realitate.

Între timp, DIICOT a extins ancheta în dosarul Nordis după ce alți 109 oameni au depus noi plângeri penale.