Ministrul de externe al Rusiei și-a întrerupt discursul preț de câteva secunde, în momentul în care a auzit râsetele din sală, dar și-a continuat discursul fără a fi perturbat.

Russian Foreign Minister Sergei #Lavrov said during his speech in New Delhi that Russia is trying to stop the war against #Ukraine, which it started. The audience reacted with laughter.



?: Asian News International pic.twitter.com/OTHbXTqCvL