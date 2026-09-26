Zonele verzi de pe Calea Griviței din sectorul 1 au fost complet reamenajate. Peste 9.000 de plante și 120 de arbori transformă artera din București într-un miniparc pentru locuitori.

Zonele verzi de pe Calea Griviței, sectorul 1, au fost complet reamenajate. Peste 9.000 de plante și 120 de arbori transformă zona din București într-un miniparc.

O arteră istorică din București trece printr-un proces extins de revitalizare urbană, transformând radical aspectul uneia dintre cele mai tranzitate zone din sectorul 1. Calea Griviței primește o nouă imagine datorită unui proiect ambițios de amenajare peisagistică, menit să creeze spații verzi moderne chiar în fața imobilelor de locuit.

Lucrările au vizat reorganizarea spațiilor dintre blocuri și de la marginea carosabilului. În cadrul acestei intervenții au fost plantați peste 120 de arbori tineri și mai bine de 9.000 de plante decorative, arbuști și flori perene, alese special pentru a rezista condițiilor climatice urbane și pentru a asigura un decor natural pe tot parcursul anului.

Lucrările de reamenajare a zonei de 5.500 de metri pătrați din fața blocurilor de pe Calea Griviței nr. 222-232 s-au încheiat, au anunțat reprezentanții Primăriei Sectorului 1, pe Facebook.

„În cadrul acestei ample intervenții am plantat peste 120 de arbori foioși și peste 8.600 de plante, vegetația aleasă fiind diversă, adaptată mediului urban și gândită astfel încât spațiul să își schimbe culorile și texturile de la un anotimp la altul. De asemenea, am instalat noi stâlpi de iluminat public și am reparat aleile pietonale, îmbunătățind astfel căile de acces către blocuri. Mai mult, am creat noi zone de relaxare și socializare, cu poteci permeabile din pietriș natural, am reabilitat locul de joacă și am amenajat un nou spațiu destinat câinilor”, au transmis autoritățile locale.

Totodată, proiectul a urmărit și redarea trotuarelor către pietoni, prin împiedicarea parcării autovehiculelor pe spațiul destinat circulației pietonale.