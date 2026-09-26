Ucraina a lansat o ofensivă fără precedent împotriva forțelor ruse, utilizând drone de bombardament pentru a plasa roboți tereștri kamikaze la 10 kilometri în spatele liniilor inamice, potrivit The Telegraph și Daily Mail. Operațiunea, numită „Vivaldi”, s-a desfășurat săptămâna aceasta în regiunea Donețk și a vizat până la 3.000 de soldați ruși, care au fost uciși sau răniți.

Tactică în premieră: roboți kamikaze lansați din aer

„Pentru prima dată în lume, în cadrul Operațiunii Vivaldi, ocupanții au fost atacați de «Gryphons»”, a declarat Makar, comandantul unității NSI-13 din Brigada a 3-a Separată de Asalt, parte a Corpului 3 Armată al Ucrainei. Dronele grele „Gryphon” au lansat roboți tereștri kamikaze adânc în zona inamică, iar camerele acestora au capturat imagini cu operațiunea care a luat prin surprindere trupele ruse.

„Această tactică unică de lovitură în profunzime a fost creată de la zero de soldații unității de roboți de atac NC13. Acum, mai multe vieți ale infanteriei noastre sunt salvate, iar mai multe resurse și forțe inamice sunt distruse”, a adăugat Makar.

Operațiunea „Vivaldi” a dus până acum la eliberarea a peste 10 kilometri pătrați și la „curățarea” a 75 de kilometri pătrați pe unde soldați ruși reușiseră să se infiltreze. Potrivit mai multor analiști militari, această operațiune își propune să-i împingă înapoi pe ruși într-o zonă cu o distanță de cel puțin 15 kilometri lățime situată la nord de orașul Lîman și la aproximativ 30 de kilometri nord de Sloviansk.

Dronele și inovația reprezintă avantajul strategic al Kievului

De la începutul invaziei ruse, în urmă cu patru ani, Ucraina a devenit un lider global în tehnologia dronelor militare, reușind să dezvolte dispozitive de atac pe distanțe lungi. Aceste progrese au atras atenția guvernelor și producătorilor de armament din întreaga lume.

Conform Daily Mail, Kievul urmărește să crească presiunea asupra populației ruse și să forțeze Kremlinul să negocieze un acord de pace, deși președintele Vladimir Putin nu dă semne că ar dori să pună capăt conflictului.

Intensificarea confruntărilor pe întregul front

Luptele de-a lungul liniei frontului de 1.250 de kilometri din estul și sudul Ucrainei au devenit tot mai intense, fiind marcate de atacuri aeriene și terestre. În ultimele zile, atacurile rusești asupra Ucrainei au ucis cinci persoane și au rănit alte 11, inclusiv un băiat de 14 ani în Kiev.

În același timp, Ucraina a lansat lovituri asupra infrastructurii economice rusești, inclusiv rafinării și fabrici de producție, potrivit declarațiilor președintelui Volodimir Zelenski. Ministerul rus al Apărării a anunțat, de asemenea, că a lovit mai multe ținte din apropierea Kievului, inclusiv un depozit de motoare pentru rachete.