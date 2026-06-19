Euro a ajuns azi la 5,2391, comparativ cu cotația de joi, de 5,2339, ceea ce înseamnă o creștere de 0,0052.

Leul scade, aurul se ieftinește

Leul scade în raport cu euro, dolarul și lira sterlină. Cursul BNR, vineri, 19 iunie 2026

Foto: Libertatea

Această tendință urmează recordul istoric din 6 mai, atunci când euro a atins 5,2688 de lei. Pe 28 aprilie 2026 însă, euro era cotat de BNR la 5,10 lei.

Contextul economic rămâne tensionat, după ce criza politică generată de demiterea Guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură a crescut presiunile asupra leului.

Leul a scăzut vineri și în raport cu dolarul american, cotat la 4,5710, față de joi când era 4,5584 (o creștere de 0,0126).

Lira sterlină este cotată de BNR la 6,0505 lei, față de 6,0378 cât era în ziua precedentă. Aurul este cotat vineri, 19 iunie 2026, la 612,0168 lei pentru un gram, față de 625,8893 lei (o scădere de 13,872 lei).

Inflația a ajuns la un nou record în România, a anunțat recent INS. Războiul din Iran a scumpit masiv carburanții, iar chiriile sunt cu 44% mai mari față de acum un an.

Cum a fluctuat leul după criza politică

19 iunie: 5,2391 lei/euro
18 iunie: 5,2339 lei/euro
17 iunie: 5,2328 lei/euro
16 iunie: 5,2310 lei/euro
15 iunie: 5,2380 lei/euro
12 iunie: 5,2353 lei/euro
11 iunie: 5,2390 lei/euro
10 iunie: 5,2344 lei/euro
9 iunie: 5,2386 lei/euro
8 iunie: 5,2436 lei/euro
5 iunie: 5,2488 lei/euro
4 iunie: 5,2581 lei/euro
3 iunie: 5,2592 lei/euro
2 iunie: 5,2556 lei/euro
29 mai: 5,2489 lei/euro
28 mai: 5,2484 lei/euro
27 mai: 5,2393 lei/euro
26 mai: 5,2359 lei/euro
25 mai: 5,2467 lei/euro
22 mai: 5,2488 lei/euro
18 mai: 5,2105 lei/euro
15 mai: 5,2088 lei/euro
14 mai: 5,2052 lei/euro
13 mai: 5,2056 lei/euro
12 mai: 5,2103 lei/euro
11 mai: 5,2222 lei/euro
8 mai: 5,2364 lei/euro
7 mai: 5,2661 lei/euro
6 mai: 5,2688 lei/euro
5 mai: 5,2180 lei/euro
4 mai: 5,1998 lei/euro
30 aprilie: 5,1417 lei/euro
29 aprilie: 5,1004 lei/euro.

România a terminat primele patru luni cu un deficit bugetar de 23,95 de miliarde de lei, respectiv 1,17% din Produsul Intern Brut (PIB), mai puțin de jumătate din nivelul consemnat în același interval de anul trecut, arată datele Ministerului Finanțelor.

Recent, INS a anunțat că inflația anuală din România a atins 10,7% în aprilie 2026 comparativ cu perioada similară a anului trecut, acesta fiind cel mai înalt nivel din ultimele luni.

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