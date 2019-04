Presa franceză de mâine deschide la unison cu imaginea acestei drame. „Liberation” are un titlu de excepție lângă imaginea primei turle care s-a prădușit: „Notre-Drame” (Drama noastră).

„Le Figaro” a titrat „Notre Dame de Paris: Le desastre” (Notre Dame din Paris: Dezastrul).

„Infernul a devastat Notre-Dame” este titlul de pe prima pagină a The Guardian.

The Independent: „Notre-Dame în flăcări!”

Our front page tomorrow. I feel sick at the thought of what might happen. Thinking of all Parisians, particularly those fighting the blaze – we are all behind you, willing you to success against the flames pic.twitter.com/h3ho9cOhK2

— Lucie McInerney (@LucieMcInerney) April 15, 2019