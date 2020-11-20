În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Bacău la Senat

FENECHIU CĂTĂLIN-DANIEL

LUCHIAN DRAGOŞ

URBAN VIOLETA

GRIŢCU GABRIEL

PAŞCU APĂVĂLOAIE ELENA

STOICAN IULIAN VASILE

Candidați PNL Bacău la Camera Deputaților

FECHET MIRCEA

CIOFU CĂTĂLINA

HĂRĂTĂU ELENA

NĂSTASĂ CLAUDIU-CONSTANTIN

MIROŞEANU LIVIU ALEXANDRU

ŢARĂLUNGĂ GABRIELA

MICLĂUŞ DANIEL

IORDACHE IOANA-MARIA

NĂSTASE MARIA-RALUCA

BÎRZU ILIE

CUCU EUSEBIU-DANIEL

BANU MIHAI-RĂZVAN

FERCHIU MARIUS-ANDREI

Candidați PSD Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Bacău la Senat

PURCĂRIN BIANCA-MIHAELA

BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-CRISTINA

EGARMIN ANA-MARIA

DIMA CARMEN

ANDRIEŞ IONUŢ

POCOVNICU CONSTANTIN-DORIAN

Candidați PSD Bacău la Camera Deputaților

FLOROIU IONEL

DUNAVA COSTEL NECULAI

ILIŞANU CLAUDIU-AUGUSTIN

CĂTĂUŢĂ ANA-MARIA

BUDACĂ VASILE

BOGDĂNEL LUCIAN-GABRIEL

ŞOTCAN THEODORA

STICLARU DANA-CERASELA

BUJOR IOAN

TULPAN OLIMPIU ADRIAN

SĂLBATICU ANDREEA

CUCERESCU ION

APOSTOL IONEL

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Candidați USR PLUS Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR PLUS Bacău la Senat

CERNIC SEBASTIAN

ZAMĂ ROBERSON

LOVIN SILVIU-ŞTEFAN

LUNCANU CLARA

CIOBANU FELICIA

POPA-APREUTESEI IONEL

Candidați USR PLUS Bacău la Camera Deputaților

LAZĂR TEODOR

ICHIM CRISTIAN-PAUL

NEGRU ANDREEA

MATEI MARIANA-CRISTINA

TAMBA VIOREL

CIOBANU ALEXANDRU

RUSU LIVIU

POPESCU-GAGIU ŞTEFANA

BOCA LAURENŢIU

IUŢUC IRINA

DRĂGUŢ BOGDAN

CIOBANU-HARHAS FLORINEL

STANCIU TEODOR

Candidați UDMR Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Bacău la Senat

HEGYELI ATTILA-KÁROLY

NAGY-GALACZI HAJNAL

GELEI BOTOND

KÁDÁR ELEMÉR

KISS KINGA-ILDIKÓ

CSEP TOMA

Candidați UDMR Bacău la Camera Deputaților

POGAR LAURENŢIU

OLTEAN ISTVÁN

COJAN BEBI

BUDĂU ROBERT

KISS SÁMUEL

DUMA DANIEL

PALĂU PAUL-REMUS

ANDRIEŞ RALUCA-ALEXANDRA

NISTOR DUMITRU

VRÎNCEAN ATTILA

LASLĂU PETRU

FEER MIHAI

FERARU EUGEN

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Candidați PRO România Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRO România Bacău la Senat

NECULA COSMIN

HOZOI IONUŢ

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

HAMAD AL-ESSA TALAL

ŢAGA AURELIA

LUPU IONEL

Candidați PRO România Bacău la Camera Deputaților

AVRAM CONSTANTIN

DIACONU EUSEBIU-IANCU

BOLFĂ LORENA-ELENA

ZAMFIRESCU EUGEN

BURHUI FLORIN-BOGDAN

HULUŢĂ GHIORGHE

ŞILOCHI ŞTEFAN

ALEXA ANDREI-AUGUSTIN

PĂDUREANU STELIAN-LEONARD

BITIRE DAN-GABRIEL

SICHIM BOGDAN

LUCA VASILE

BONDĂREŢ RAMONA

Candidați PMP Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP România Bacău la Senat

SECHELARIU SERGIU

MOCANU DANIELA

BLAGĂ SICA

DRĂGĂNUŢĂ NECULAI

GYÖRGY LEVENTE-BALÁZS

IORGA DANIEL-DUMITRU

Candidați PMP România Bacău la Camera Deputaților

MELINTE ION

VREME VALERIAN

CRISTEA ALEXANDRU

GEABOC-BĂDIC RODICA-MIHAELA

PASCALINI NINI-ALEXANDRU

IŞTOC CRISTINA

VINCA DORU

PATRAŞC DANIEL

BERUŞCĂ LUCIAN

IFTIMIE RADU

CIOCAN CONSTANTIN

STOICA NECULAI

STATE ELDOR-CONSTANTIN

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Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Bacău la Senat

TÂRZIU-GRĂJDEANU ADELA-IOANA

BĂBUŞANU MIHAELA

FIERARU VASILE

MÎRLEANU NICOLAE

GROZA VASILE-CRISTINEL

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Bacău la Camera Deputaților

ANDRUŞCEAC ANTONIO

UNGUREANU IOSIF

PALADI ADRIAN-FLORIN

BORDAŞ ANDREEA-MĂDĂLINA

BURBULEA FLORIN

GHIURCA LAURENŢIU

PANAITE MARINELA-ANCA

MOCANU BOGDAN-CONSTANTIN

DIRIA MARIA-GIANINA

PAL EDUARD

PANAITE MARIUS-MIRCEA

CIORBĂ GABRIELA-MARIANA

Candidați Partidul Ecologist Român Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Bacău la Senat

PASCARU ION

COJOCĂRESCU GEORGE-MARCEL

CIOBĂNIŢĂ LUYZA GABRIELA

BALCAN GEORGE

MUNTEANU DUMITRU-DORI

TOMA CRISTINEL

Candidați Partidul Ecologist Român Bacău la Camera Deputaților

MANOLACHE CRISTINEL

COSTESCU CRISTIAN-ILIE

DIAC SIMONA

CIOBANU ANDREI

TABARCEA OLTIŢA

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

OJOG OCTAVIAN-MIHAI

FRĂSINESCU IONELA

MEREACRE LILIANA

ARSENE ION-IULIAN

CHITIC MONICA-MIHAELA

BULAI BIANCA-ELISABETA

SAVIN OANA-ELENA

Candidați Partidul România Mare Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul România Mare Bacău la Senat

PĂDUREAN SAMOILĂ

SULIMAN NICOLETA

Candidați Partidul România Mare Bacău la Camera Deputaților

BOTOMEI VASILE

APETREI LARISA

PRICOPE GHEORGHE

ŞERBAN ALINA

ZARSKE DANIELA

Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Bacău la Senat

UMBRĂRESCU COZMIN

DOMINTEANU RĂZVAN NICOLAE

DRĂGULESCU DRAGOŞ

HOSTIUC TAMARA

COJOCARU PAUL CORNELIU

MĂGUREANU-DÂM FLORIN

Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Bacău la Camera Deputaților

UMBRĂRESCU ŞTEFAN-SORIN

CANDET GIGI-NUCU

FRANŢ COSMIN-VIOREL

ŢUŢURLAN SORIN

CHICIU LAURENŢIU-NICOLAE

UNGURAŞU VLAD

CRĂCIUN MARICICA

VICOL CĂTĂLIN-LAURENŢIU

FRUNZĂ ELENA

BUZNEA COSMIN-GABRIEL

TELIBAŞA VASILE-VICTOR

CONSTANTIN MARIUS-IOAN

TEODORESCU NICOLAE-LENNON

Candidați Partidul Socialist Român Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Socialist Român Bacău la Senat

ALEXA CONSTANTIN

PLATON DORICA

RĂDUCAN MARIUS-CĂTĂLIN

Candidați Partidul Socialist Român Bacău la Camera Deputaților

HANGANU PETRU

PLATON FLORIN-EMILIAN

AXENTE ALINA-ELENA

BACALU FLORIN

SAVIN VIORICA-LIDIA

BEJENARU VASILE

LUPU ELENA

GAŞPAR GHEORGHE

SAVIN MARCUS

BACALU RODICA

Candidați Independenți Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați Independenți Bacău la Camera Deputaților

ANDRIAN TIBERIU

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