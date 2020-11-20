În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Bacău la Senat

FENECHIU CĂTĂLIN-DANIEL
LUCHIAN DRAGOŞ
URBAN VIOLETA
GRIŢCU GABRIEL
PAŞCU APĂVĂLOAIE ELENA
STOICAN IULIAN VASILE

Candidați PNL Bacău la Camera Deputaților

FECHET MIRCEA
CIOFU CĂTĂLINA
HĂRĂTĂU ELENA
NĂSTASĂ CLAUDIU-CONSTANTIN
MIROŞEANU LIVIU ALEXANDRU
ŢARĂLUNGĂ GABRIELA
MICLĂUŞ DANIEL
IORDACHE IOANA-MARIA
NĂSTASE MARIA-RALUCA
BÎRZU ILIE
CUCU EUSEBIU-DANIEL
BANU MIHAI-RĂZVAN
FERCHIU MARIUS-ANDREI

Candidați PSD Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Bacău la Senat

PURCĂRIN BIANCA-MIHAELA
BREAHNĂ-PRAVĂŢ IONELA-CRISTINA
EGARMIN ANA-MARIA
DIMA CARMEN
ANDRIEŞ IONUŢ
POCOVNICU CONSTANTIN-DORIAN

Candidați PSD Bacău la Camera Deputaților

FLOROIU IONEL
DUNAVA COSTEL NECULAI
ILIŞANU CLAUDIU-AUGUSTIN
CĂTĂUŢĂ ANA-MARIA
BUDACĂ VASILE
BOGDĂNEL LUCIAN-GABRIEL
ŞOTCAN THEODORA
STICLARU DANA-CERASELA
BUJOR IOAN
TULPAN OLIMPIU ADRIAN
SĂLBATICU ANDREEA
CUCERESCU ION
APOSTOL IONEL

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Candidați USR PLUS Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR PLUS Bacău la Senat

CERNIC SEBASTIAN
ZAMĂ ROBERSON
LOVIN SILVIU-ŞTEFAN
LUNCANU CLARA
CIOBANU FELICIA
POPA-APREUTESEI IONEL

Candidați USR PLUS Bacău la Camera Deputaților

LAZĂR TEODOR
ICHIM CRISTIAN-PAUL
NEGRU ANDREEA
MATEI MARIANA-CRISTINA
TAMBA VIOREL
CIOBANU ALEXANDRU
RUSU LIVIU
POPESCU-GAGIU ŞTEFANA
BOCA LAURENŢIU
IUŢUC IRINA
DRĂGUŢ BOGDAN
CIOBANU-HARHAS FLORINEL
STANCIU TEODOR

Candidați UDMR Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Bacău la Senat

HEGYELI ATTILA-KÁROLY
NAGY-GALACZI HAJNAL
GELEI BOTOND
KÁDÁR ELEMÉR
KISS KINGA-ILDIKÓ
CSEP TOMA

Candidați UDMR Bacău la Camera Deputaților

POGAR LAURENŢIU
OLTEAN ISTVÁN
COJAN BEBI
BUDĂU ROBERT
KISS SÁMUEL
DUMA DANIEL
PALĂU PAUL-REMUS
ANDRIEŞ RALUCA-ALEXANDRA
NISTOR DUMITRU
VRÎNCEAN ATTILA
LASLĂU PETRU
FEER MIHAI
FERARU EUGEN

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Candidați PRO România Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRO România Bacău la Senat

NECULA COSMIN
HOZOI IONUŢ
PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE
HAMAD AL-ESSA TALAL
ŢAGA AURELIA
LUPU IONEL

Candidați PRO România Bacău la Camera Deputaților

AVRAM CONSTANTIN
DIACONU EUSEBIU-IANCU
BOLFĂ LORENA-ELENA
ZAMFIRESCU EUGEN
BURHUI FLORIN-BOGDAN
HULUŢĂ GHIORGHE
ŞILOCHI ŞTEFAN
ALEXA ANDREI-AUGUSTIN
PĂDUREANU STELIAN-LEONARD
BITIRE DAN-GABRIEL
SICHIM BOGDAN
LUCA VASILE
BONDĂREŢ RAMONA

Candidați PMP Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP România Bacău la Senat

SECHELARIU SERGIU
MOCANU DANIELA
BLAGĂ SICA
DRĂGĂNUŢĂ NECULAI
GYÖRGY LEVENTE-BALÁZS
IORGA DANIEL-DUMITRU

Candidați PMP România Bacău la Camera Deputaților

MELINTE ION
VREME VALERIAN
CRISTEA ALEXANDRU
GEABOC-BĂDIC RODICA-MIHAELA
PASCALINI NINI-ALEXANDRU
IŞTOC CRISTINA
VINCA DORU
PATRAŞC DANIEL
BERUŞCĂ LUCIAN
IFTIMIE RADU
CIOCAN CONSTANTIN
STOICA NECULAI
STATE ELDOR-CONSTANTIN

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12 mari publicații ale lumii laudă un lucru făcut în România﻿

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Bacău la Senat

TÂRZIU-GRĂJDEANU ADELA-IOANA
BĂBUŞANU MIHAELA
FIERARU VASILE
MÎRLEANU NICOLAE
GROZA VASILE-CRISTINEL

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Bacău la Camera Deputaților

ANDRUŞCEAC ANTONIO
UNGUREANU IOSIF
PALADI ADRIAN-FLORIN
BORDAŞ ANDREEA-MĂDĂLINA
BURBULEA FLORIN
GHIURCA LAURENŢIU
PANAITE MARINELA-ANCA
MOCANU BOGDAN-CONSTANTIN
DIRIA MARIA-GIANINA
PAL EDUARD
PANAITE MARIUS-MIRCEA
CIORBĂ GABRIELA-MARIANA

Candidați Partidul Ecologist Român Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Bacău la Senat

PASCARU ION
COJOCĂRESCU GEORGE-MARCEL
CIOBĂNIŢĂ LUYZA GABRIELA
BALCAN GEORGE
MUNTEANU DUMITRU-DORI
TOMA CRISTINEL

Candidați Partidul Ecologist Român Bacău la Camera Deputaților

MANOLACHE CRISTINEL
COSTESCU CRISTIAN-ILIE
DIAC SIMONA
CIOBANU ANDREI
TABARCEA OLTIŢA
MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN
OJOG OCTAVIAN-MIHAI
FRĂSINESCU IONELA
MEREACRE LILIANA
ARSENE ION-IULIAN
CHITIC MONICA-MIHAELA
BULAI BIANCA-ELISABETA
SAVIN OANA-ELENA

Candidați Partidul România Mare Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul România Mare Bacău la Senat

PĂDUREAN SAMOILĂ
SULIMAN NICOLETA

Candidați Partidul România Mare Bacău la Camera Deputaților

BOTOMEI VASILE
APETREI LARISA
PRICOPE GHEORGHE
ŞERBAN ALINA
ZARSKE DANIELA

Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Bacău la Senat

UMBRĂRESCU COZMIN
DOMINTEANU RĂZVAN NICOLAE
DRĂGULESCU DRAGOŞ
HOSTIUC TAMARA
COJOCARU PAUL CORNELIU
MĂGUREANU-DÂM FLORIN

Candidați Partidul Puteriii Umaniste (Social-Liberal) Bacău la Camera Deputaților

UMBRĂRESCU ŞTEFAN-SORIN
CANDET GIGI-NUCU
FRANŢ COSMIN-VIOREL
ŢUŢURLAN SORIN
CHICIU LAURENŢIU-NICOLAE
UNGURAŞU VLAD
CRĂCIUN MARICICA
VICOL CĂTĂLIN-LAURENŢIU
FRUNZĂ ELENA
BUZNEA COSMIN-GABRIEL
TELIBAŞA VASILE-VICTOR
CONSTANTIN MARIUS-IOAN
TEODORESCU NICOLAE-LENNON

Candidați Partidul Socialist Român Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Socialist Român Bacău la Senat

ALEXA CONSTANTIN
PLATON DORICA
RĂDUCAN MARIUS-CĂTĂLIN

Candidați Partidul Socialist Român Bacău la Camera Deputaților

HANGANU PETRU
PLATON FLORIN-EMILIAN
AXENTE ALINA-ELENA
BACALU FLORIN
SAVIN VIORICA-LIDIA
BEJENARU VASILE
LUPU ELENA
GAŞPAR GHEORGHE
SAVIN MARCUS
BACALU RODICA

Candidați Independenți Bacău la alegerile parlamentare 2020

Candidați Independenți Bacău la Camera Deputaților

ANDRIAN TIBERIU

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