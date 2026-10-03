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Finlanda construiește o centrală nucleară subterană în mijlocul capitalei Helsinki, la 2 kilometri de Parlament: va încălzi întreg orașul

Ioana Dinu
Ioana Dinu
Jurnalist
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Finlanda face un pas curajos în tranziția energetică, construind un prototip de centrală nucleară pentru încălzire centralizată în inima capitalei Helsinki, la doar doi kilometri de Parlament.
Centrala electrică Salmisaari din Helsinki, Finlanda Sursă foto Profimedia Images
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Finlanda construiește un prototip de centrală nucleară pentru încălzire centralizată în inima capitalei Helsinki, la doar doi kilometri de Parlament. Aceasta este o premieră mondială, iar mai multe țări și-au arătat deja interesul pentru această tehnologie inovatoare, relatează WELT.

Cuprins:

Un proiect ambițios în centrul orașului Helsinki

În februarie 2026, compania Helen, furnizorul de energie al capitalei finlandeze, a început lucrările la un reactor modular mic (SMR) în districtul Salmisaari. Acesta va fi amplasat subteran, în locul unei vechi centrale pe cărbune. Proiectul are drept scop alimentarea cu energie termică a unui întreg cartier din Helsinki, care are o populație de aproximativ 700.000 de locuitori, dintre care 90% sunt deja conectați la rețeaua de încălzire centralizată. „Orașul nostru este ideal pentru astfel de soluții de încălzire fără emisii, bazate pe energia nucleară”, a declarat CEO-ul Helen Nuclear, Pekka Tolonen.

Ministrul finlandez al Climei și Mediului, Sari Multala, a salutat inițiativa, numind-o „un pas important către transformarea Finlandei într-o superputere a energiei curate”. Banca Europeană de Investiții (BEI) a anunțat recent că va susține acest proiect pilot cu o investiție de 40 de milioane de euro, marcând prima finanțare a BEI pentru un reactor modular mic destinat exclusiv încălzirii.

Reactorul LDR-50, tehnologie compactă și eficientă

La baza proiectului stă sistemul de încălzire nucleară LDR-50, dezvoltat de centrul de cercetare VTT din Finlanda și comercializat de compania Steady Energy. Spre deosebire de reactoarele tradiționale, LDR-50 produce exclusiv căldură, fără a genera electricitate. Designul său compact, de dimensiunea unui container, funcționează la temperaturi și presiuni scăzute, oferind pierderi minime de energie în rețeaua de încălzire.

„Instalația noastră este mică și probabil cea mai simplă din lume”, a explicat Hannes Haapalahti, directorul tehnic al Steady Energy. Reactorul funcționează cu un sistem pasiv de răcire prin convecție naturală, eliminând necesitatea pompelor sau a unei surse externe de alimentare. Cu un cost de operare estimat la 50 de euro pe megawatt-oră, acesta ar putea reduce semnificativ costurile față de cele actuale ale încălzirii centralizate din alte țări europene, inclusiv Germania.

Alte țări privesc cu interes

Proiectul finlandez a atras deja atenția internațională. Trei orașe finlandeze – Kuopio, Kerava și Jyväskylä – au semnat scrisori de intenție pentru a implementa tehnologia LDR-50. În plus, Korea District Heating, cel mai mare furnizor de încălzire din Seul, a încheiat un acord de cooperare cu finlandezii, având în vedere rețeaua sa care deservește 1,9 milioane de gospodării.

Polonia, Suedia și Ucraina și-au exprimat, de asemenea, interesul, iar cinci autorități naționale de reglementare nucleară din aceste țări au efectuat o evaluare comună a siguranței sistemului. Potrivit unui raport, rezultatele au fost favorabile: „Nu există preocupări legate de siguranța nucleară care să împiedice trecerea proiectului la următoarea etapă de dezvoltare.”

Provocările Germaniei în tranziția energetică

În timp ce Finlanda inovează, Germania se confruntă cu dificultăți în tranziția sa energetică. Conform Agenției Federale pentru Mediu (UBA), consumul final de energie pentru încălzire și răcire reprezintă peste jumătate din necesarul total de energie al țării. Cu toate acestea, în 2025, ponderea energiilor regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii era de doar 19%, un procentaj modest comparativ cu cel din sectorul electricității.

Deși tehnologia SMR nu este interzisă prin Legea Energiei Atomice din Germania, care vizează doar interzicerea generării de electricitate, temerile publice legate de fisiunea nucleară rămân un obstacol major. „Ar trebui să examinăm generarea de căldură nucleară într-un mod neutru din punct de vedere tehnologic și obiectiv”, a declarat Andreas Lenz, purtătorul de cuvânt pentru politică energetică al CDU/CSU.

Nina Scheer, reprezentanta SPD, vede însă lucrurile diferit, considerând că abordarea nucleară pentru încălzire nu este justificabilă: „Manipularea combustibililor nucleari rămâne o tehnologie cu risc ridicat.”

Viitorul încălzirii centralizate în Europa

În timp ce Germania rămâne reticentă, alte țări europene explorează activ posibilitățile oferite de încălzirea nucleară. Franța, prin conglomeratul Groupe Gorgé, dezvoltă propriul său reactor modular de 30 de megawați, care ar putea deveni operațional până la începutul anilor 2030. Compania Calogena estimează că încălzirea centralizată ar putea reprezenta până la 45% din necesarul termic al Uniunii Europene până în 2050.

În Estonia, compania Fermi Energia, un dezvoltator privat de SMR, este încrezătoare în siguranța modelului LDR-50. CEO-ul său, Kalev Kallemets, a explicat pentru „International Atomic Technology Journal” că „răcirea este asigurată exclusiv prin convecție naturală, fără pompe sau sursă externă de alimentare”.

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Tags: Finlanda Energia energie nucleara
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