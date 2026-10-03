După mai mult de 1000 de ani, rămășițele țarului Samuil al Bulgariei au fost aduse „acasă” din Grecia: „Acord istoric”

La mai bine de 1.000 de ani de la moartea sa, rămășițele țarului Samuil, unul dintre ultimii mari conducători ai Primului Imperiu Bulgar, s-au întors acasă după ce Grecia și Bulgaria au ajuns la un acord, iar premierul bulgar Rumen Radev a calificat înțelegerea drept „istorică”, a relatat sâmbătă, 3 octombrie, Agencia France Presse.

Ce primește Grecia din Bulgaria după repatrierea rămășițelor

Rămășițele lui Samuil au fost descoperite de arheologul grec Nikolaos Moutsopoulos în anii 1960, iar atribuirea se bazează pe mai multe indicii, printre care locul mormântului, bogăția veșmântului, vârsta persoanei decedate și existența unei fracturi vechi.

După o ceremonie de predare desfășurată la Salonic, în nordul Greciei, rămășițele au ajuns acum la Sofia și au fost transportate de o gardă de onoare, într-un sicriu acoperit cu drapelul național, prin Sofia.

Mulțimea prezentă a aplaudat, iar avioane de luptă au survolat zona în timp ce rămășițele au fost transportate în Biserica Sfânta Sofia, o bazilică din secolul al VI-lea care a dat numele orașului.

Într-un discurs adresat mulțimii, premierul Radev i-a transmis „cele mai profunde mulțumiri” premierului grec Kyriakos Mitsotakis „pentru înțelepciunea și curajul care au dus la acest acord istoric” privind returnarea rămășițelor. Acordul „consolidează și mai mult parteneriatul strategic, prietenia și încrederea dintre țările noastre”, a adăugat el.

O salvă de 21 de focuri de armă a răsunat în piața unde a avut loc ceremonia, după încheierea discursului.

În schimbul rămășițelor, Grecia urmează să primească 48 de obiecte jefuite de trupele bulgare din biserici și mănăstiri din nordul Greciei în timpul Primului Război Mondial, a notat AFP.

Cine a fost Țarul Samuil al Bulgariei

Țarul Samuil al Bulgariei, care a domnit între 997 și 1014, a condus mai multe campanii împotriva Imperiului Bizantin alături de frații săi, pe unul dintre aceștia executându-l ulterior. El și-a extins treptat autoritatea asupra unei mari părți a Balcanilor, transformând regiunea lacurilor Prespa și Ohrid, aflată în prezent în cea mai mare parte în Macedonia de Nord, în centrul puterii sale.

Însă bizantinii au preluat din nou inițiativa după anul 1001 și au învins categoric armata lui Samuil în 1014. Se spune că Samuil a murit dintr-un șoc, după ce a văzut mii dintre soldații săi învinși întorcându-se acasă orbiți, la ordinul împăratului bizantin Vasile al II-lea, cunoscut drept „Ucigașul de bulgari”. Statul lui Samuil a intrat sub stăpânire bizantină patru ani mai târziu.