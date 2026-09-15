Avioane de vânătoare NATO au doborât marți o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei dinspre Belarus, a anunțat președintele Gitanas Nausėda. Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de incursiuni cu drone raportate pe flancul estic al Alianței în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, relatează AFP.

Dronă doborâtă deasupra Lituaniei

Piloţii de vânătoare ai NATO au doborât o dronă care a pătruns în spaţiul aerian al Lituaniei în cursul nopţii, a anunțat președintele țării, Gitanas Nausėda, într-un nou incident de securitate produs pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Lituania, Letonia și Estonia, state membre NATO care împart o frontieră extinsă cu Rusia, raportează în mod regulat incursiuni ale dronelor de la declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în 2022.

„O dronă care tocmai a intrat în spațiul aerian al Lituaniei a fost distrusă de avioane de vânătoare NATO”, a scris Gitanas Nausėda pe platforma X.

Președintele lituanian a adăugat: „În condițiile în care Rusia își intensifică agresiunea împotriva Ucrainei, o astfel de stare de pregătire este vitală pentru regiunea noastră”.

Potrivit postului public de radio LRT, care citează date preliminare ale Centrului Național pentru Managementul Crizelor (NKVC), drona a intrat în Lituania din Belarus și se deplasa spre vest. Conform aceleiași surse, aparatul de zbor s-a prăbușit într-o zonă rurală din apropierea lacului Kaunas, în centrul țării.

Ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, a mulțumit aliaților NATO pentru intervenție.

„Prezența voastră ne ajută să ne protejăm cerul și ne întărește securitatea”, a scris Budrys pe X. El a adăugat că acesta este „cel mai bun exemplu de unitate și hotărâre aliată în acțiune - un mesaj clar că NATO rămâne vigilentă, angajată și pregătită”.

Polonia a anunțat că a început „operațiuni de aviație” în spațiul său aerian din cauza activității dronelor cu reacție ale Rusei care atacau ținte de pe teritoriul Ucrainei. Autoritățile poloneze au precizat că măsurile au un caracter preventiv și urmăresc „securizarea și protejarea spațiului aerian, în special în zonele adiacente regiunilor amenințate”.

Incidentul are loc în contextul atacurilor reciproce dintre Rusia și Ucraina

Incursiunea dronei a avut loc în aceeași zi în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru „măsuri de dezescaladare”, dacă și Rusia va face același lucru. Declarația vine după ce președintele american Donald Trump a anunțat că cele două părți au convenit să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte.

În noaptea precedentă, ucrainenii au continuat atacurile cu rază lungă asupra unor ținte militare din regiunea rusă Krasnodar, în timp ce Rusia a lansat 102 drone împotriva Ucrainei.

Al doilea incident major cu drone pe flancul estic al NATO

În luna mai, un avion de vânătoare NATO a doborât o dronă ucraineană deasupra Estoniei. A fost prima interceptare a unei drone străine în spațiul aerian al unui stat baltic de către misiunea de poliție aeriană NATO de la începutul războiului.

Potrivit unor oficiali europeni, Rusia deviază drone ucrainene care au ca țintă instalații industriale și terminale petroliere din regiunea Sankt Petersburg, situată la Golful Finlandei.

La începutul lunii iulie, președintele Gitanas Nausėda a declarat că dorește ca Lituania să participe la descurajarea nucleară occidentală împotriva Rusiei.

Între timp, Lituania a început procesul de eliminare a interdicției constituționale privind stocarea armelor nucleare pe teritoriul său.