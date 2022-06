Cel puțin trei persoane au fost ucise și cinci, rănite, după ce o rachetă rusească a lovit o clădrie rezidențială din orașul Mikolaiv, din sudul Ucrainei, au anunțat miercuri autoritățile locale, care au declanșat o operațiune de salvare, potrivit The Guardian, care citează Reuters.

Un prim bilanț al atacului indica doi morți și trei răniți.

Primarul Oleksandr Senkevici a declarat că opt rachete au lovit orașul și i-a îndemnat pe locuitori să plece din zonă. Clădirea rezidențială pare să fi fost lovită de o rachetă de croazieră rusă X-55, a adăugat edilul.

A video of the aftermath of #Russia‘s shelling of #Mikolayiv appeared. Head of the Mykolaiv regional military administration @vitalij_kim stated that two people were killed and three more locals and one emergency service officer were wounded. pic.twitter.com/tZoXnhiOIb