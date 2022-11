Mihail Razvozhayev, guvernatorul Sevastopolului, instalat de Kremlin, a anunţat că are loc un atac cu drone. „Forțele noastre de apărare aeriană lucrează chiar acum”, a precizat acesta, pe Telegram, potrivit The Guardian.

Două drone „au fost deja doborâte”, a adăugat el. Nicio infrastructură civilă nu a fost avariată, a precizat acesta, îndemnând populația să rămână calmă.

Sevastopol este cartierul general al flotei rusești din Marea Neagră. În octombrie, Rusia a acuzat Ucraina pentru un atac asupra portului cu ajutorul unor drone aeriene și maritime.

The air defense system is active in #Sevastopol, #Crimea. The movement of passenger sea transport was suspended. pic.twitter.com/4AEe0llq4K