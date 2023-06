Cel puțin 150 de familii din regiunea inundată Herson au primit vineri provizii „vitale”, a anunțat UNICEF, potrivit Sky News.

Mai multe comunități din regiunea sudică au fost inundate săptămâna trecută, după ce barajul de la Nova Kahovka s-a prăbușit.

Voluntarii UNICEF din Ucraina au publicat o înregistrare video după ce au livrat ajutoarele către cele 150 de familii.

UNICEF joined a @UN_Ukraine humanitarian convoy today to deliver critical supplies such as food and water to hard-to-reach communities in Kherson severely affected by flooding from the #Kakhovka dam attack. @OCHA_Ukraine @WFP pic.twitter.com/2oDOYFIWOM