LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 511 | NATO se confruntă cu lipsa munițiilor critice pentru Ucraina

Cea mai recentă reuniune a Grupului de Contact pentru Ucraina – cunoscută informal sub numele de reuniunea de la Ramstein – a demonstrat „sprijinul de neclintit al aliaților pentru Ucraina”, a transmis marți, pe Twitter, ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, potrivit CNN.

A fost acordată prioritate furnizării de arme și echipamente de care Ucraina are nevoie „urgentă” pentru a continua eliberarea teritoriilor ocupate, a precizat ministrul ucrainean.

Reznikov a mulțumit Luxemburgului și Estoniei pentru propunerile lor din domeniul IT, iar Lituaniei pentru inițiativa coaliției de deminare. De asemenea, el i-a mulțumit secretarului american al apărării, Lloyd Austin, pentru că a condus „o coaliție fără precedent împotriva răului”.

