Medicul Liviu Mocanu a murit la 60 de ani, în timpul serviciului

În vârstă de 61 de ani, medicul legist Liviu Mocanu era în timpul programului de lucru când a suferit un infarct. Colegii au încercat să-l resusciteze, însă nu a mai putut fi salvat.

Anunțul decesului a fost făcut de reprezentanții Spitalului Mangalia: „Cu profundă durere și regret, anunțăm trecerea neașteptată în neființă a colegului nostru, Dr. Mocanu Liviu – medic de excepție, profesionist desăvârșit și om de o aleasă noblețe sufletească.

Dispariția sa fulgerătoare lasă un gol imens în comunitatea medicală și în inimile tuturor celor care au avut privilegiul de a-l cunoaște și de a-i fi alături. Prin competența, devotamentul și empatia sa, Dr. Mocanu Liviu a fost un exemplu autentic de profesionalism și dăruire. Cuvintele sunt prea sărace pentru a exprima tristețea pe care o simțim și golul pe care îl lasă în urma sa. Ne vor rămâne însă vii amintirea zâmbetului său cald, a bunătății sale și a profesionalismului ireproșabil. În aceste momente de grea încercare, suntem alături de familia îndoliată și de toți cei care l-au iubit și apreciat. Împărtășim aceeași durere, dar și recunoștința pentru că am avut onoarea de a-l avea printre noi. Dr. Mocanu Liviu va rămâne veșnic în memoria și în inimile noastre, prin tot ceea ce a fost și prin binele pe care l-a dăruit. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare celor care îl plâng”.

„Un om extraordinar, cu o minte sclipitoare”

O fostă colegă de liceu îl descrie pe Dr. Liviu Mocanu drept „un om extraordinar, cu o minte sclipitoare”.

„Comunitatea medicală din Constanța este în doliu după dispariția dr. Liviu Mocanu, medic legist și fost președinte al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța, care s-a stins din viață în cursul zilei de astăzi, în urma unui infarct.

Pentru mine, Liviu era fostul coleg de clasă și de bancă. Ne cunoșteam de doar 45 de ani. Anual ne revedeam în luna iunie cu toții și el confirmase, ca de fiecare dată, că va veni la întâlnirea cu colegii și colegele de liceu. Pentru noi toți e o pierdere imensă, era un bun prieten, un OM extraordinar, cu o minte sclipitoare și un umor desăvârșit. Ne va lipsi etern și ne vor lipsi glumele lui și buna dispoziție. Dumnezeu să te odihnească, Liviu! Condoleanțe familiei îndurerate!”, a transmis femeia pe Facebook.

Liviu Mocanu a condus în perioada 2005 – 2009 Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Constanţa, iar ulterior a fost director al Spitalului Municipal Mangalia, potrivit news.ro.

Medicul va fi înmormântat sâmbătă la Constanţa.

Decesul legistului din Mangalia vine la doar câteva zile după ce un alt medic, în vârstă de 32 de ani, a fost găsit mort în toaleta Spitalului Clinic de Urgență Floreasca din București. Tragicul eveniment a avut loc sâmbătă, 6 iunie 2026, la scurt timp după ce tânărul rezident în anul V la specializarea Medicină de Urgență, intrase în tură pentru a-și efectua garda.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE