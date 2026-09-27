Mesajul telefonic trimis din orașul ocupat Oleșki, situat pe malul opus al râului Nipru față de Herson, a fost sumbru. Mâncarea pentru cei aproximativ 2.000 de locuitori rămași s-a epuizat complet.

„Suntem în Oleșki [și] nu putem ieși. Murim de foame... În acest moment, nu am absolut nimic de mâncare”, a scris o femeie din orașul asediat, care aștepta să fie evacuată de forțele de ocupație ruse, citată de The Guardian.

Înainte de război, cântărea 110 kg, iar acum mai cântărește doar 67. „La început, m-am bucurat [că am slăbit puțin], dar acum îmi dau seama că voi muri fără hrană bogată în proteine. Este foarte greu. Casa în care am stat iarna trecută a fost, de asemenea, distrusă și arsă, la fel ca și locuința noastră... Suntem încă în viață.”

Cum a ajuns orașul Oleșki într-o catastrofă umanitară provocată deliberat de trupele ruse

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, a subliniat situația dramatică din Oleșki la Adunarea Generală a ONU, desfășurată la New York, avertizând că orașul se află într-o „catastrofă umanitară”. „Rusia face deliberat ca viața să fie imposibilă acolo. Îi lasă să moară de foame”, a declarat Sibiha. Acesta a cerut evacuarea imediată a civililor și a acuzat Rusia că este „singurul obstacol” în calea acestui demers.

De partea cealaltă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut luna aceasta situația „critică” din Oleșki, dar a susținut că forțele ucrainene ar fi cele care blochează livrările de ajutoare umanitare destinate locuitorilor.

Problemele au început să se acutizeze din decembrie 2025, când accesul din partea ocupată de Rusia a devenit tot mai dificil. Tetiana Hasanenko, șefa administrației militare a orașului Oleșki, a explicat pentru sursa citată că „densitatea câmpurilor minate a devenit foarte mare. De iarna trecută, livrările de alimente au început să fie tot mai rare pentru că vehiculele fie loveau mine, fie erau ținte pentru drone.”, potrivit BBC.

baiat apa potabila oleski

Ucrainenii captivi în orașul asediat supraviețuiesc din buruieni și sunt prădați de soldați

Situația alimentară a devenit critică în mai 2026, când livrările s-au oprit complet, din cauza extinderii câmpurilor minate și a supravegherii cu drone. Locuitorii supraviețuiesc cu o masă pe zi, constând în supă fără cartofi, preparată din dovlecei cultivați în jardinierele fostelor blocuri sau buruieni comestibile, precum portulaca (n.r - iarbă grasă).

„Am rămas fără nimic”, a spus un localnic la începutul verii. „Până în august, situația va fi critică pentru noi. Iar până în toamnă, sigur vom muri.”

Într-un mesaj separat, un alt locuitor a relatat că acum o săptămână „orcii au intrat în curțile oamenilor și au scos toți cartofii, ceapa și usturoiul. Au luat toate rezervele de hrană de la bătrânele din oraș.” Când o femeie în vârstă a încercat să protesteze, soldații ruși i-au răspuns tăios spunând că „oamenii care sunt pe cale să meargă în rai ar trebui să trăiască doar cu apă.”, potrivit The Guardian.

Armata rusă blochează evacuările și folosește civilii înfometați drept scuturi umane

Oficialii ucraineni cred că rușii amână evacuarea populației civile pentru a descuraja o contraofensivă ucraineană. „Rușii se tem că va începe o ofensivă din orașul Herson și pur și simplu îi folosesc pe civili pe post de scuturi umane”, a explicat Hasanenko.

Condițiile din Oleșki sunt de o brutalitate fără precedent. Potrivit unor mărturii citate de The Guardian, locuitorii au fost nevoiți să sape în pivnițe inundate cu noroi, în căutare de conserve de legume sau carne. Într-un caz tragic, un bătrân în vârstă de 74 de ani, care săpa pentru a găsi mâncare, a fost ucis de soldați ruși după ce a refuzat să le permită accesul în pivniță.