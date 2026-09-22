Constructorul lotului 1D Joseni - Ditrău din Autostrada „Unirii” A8 a înregistrat un progres fizic de 10% în prima lună de la demararea lucrărilor. În șantier sunt mobilizați peste 330 de persoane.

Progres de 10% în prima lună

Acesta este primul lot de autostradă care se construiește în județul Harghita, având o lungime de 14,4 kilometri. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), în calitate de beneficiar al proiectului, a anunțat marți, 22 septembrie 2026, un progres fizic de 10% în prima lună de lucrări pe lotul Joseni - Ditrău al Autostrăzii A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț.

„Pe primul șantier al secțiunii II Miercurea Nirajului-Leghin (A8 montan), constructorul are o mobilizare foarte bună, cu peste 330 de persoane și 242 utilaje și echipamente”, precizează CNIR.

Lucrările sunt realizate de asocierea Danlin XXL (lider) - Groma Hold LTD - Intertranscom Impex SRL. Contractul pentru proiectarea și execuția lotului dintre Joseni și Ditrău are o valoare de 911 milioane lei și o durată de realizare de 34 luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Data de începere a lucrărilor este de 17 august 2026.

Ce lucrări se execută în șantier

Pe traseul Joseni - Ditrău, cu o lungime de 14,4 kilometri, vor fi construite 18 poduri și pasaje, 3 ecoducte pentru permeabilitatea animalelor, un nod rutier la Joseni și o descărcare provizorie la Ditrău pentru conexiunea cu lotul 2A Ditrău-Grințieș.

Hartă lotul 1D Joseni-Ditrau din A8

În prezent, echipele de muncitori execută intervenții la structurile majore de pe traseu, fiind începute lucrările la podul peste Pârâul Alb (pe Bretea 1), la pasajul pentru faună din nodul Joseni, precum și la trei poduri rutiere de la kilometrii 81+630, 86+760 și km 89+125;