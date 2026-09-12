Peste 300 de muncitori și 240 de utilaje lucrează deja la primul tronson de autostradă din județul Harghita, parte a Autostrăzii Unirii A8, care va conecta Transilvania de Moldova. Șantierul, situat între localitățile Joseni și Ditrău, se află în plină desfășurare, fiind un proiect major de infrastructură cu termen de finalizare în doi ani.

Primul tronson din Harghita: 18 poduri și ecoducte pentru protejarea faunei

Tronsonul de 14,4 kilometri, denumit Lotul 1D Ioșeni-Ditrău, va include 18 poduri, pasaje și viaducte, precum și trei ecoducte speciale pentru a permite trecerea în siguranță a animalelor sălbatice.

În plus, proiectul mai prevede o intersecție rutieră la Joseni și o conexiune temporară la Ditrău cu Lotul 2A Ditrău–Tulgheș, ceea ce va permite deschiderea acestui segment independent de progresul altor secțiuni.

Lucrările actuale includ terasamente, consolidarea fundației terenului și construcția ecoductelor și a pasajelor. Potrivit publicației bulgare dbr, echipele de muncitori folosesc deja două baze de beton și o bază de asfalt funcționale, iar drumurile temporare pentru construcție au fost amenajate.

În șantier funcționează și o instalație specială pentru producția de grinzi, capabilă să realizeze trei piese pe zi, fiecare având o lungime de 40 de metri. Acest echipament este esențial pentru finalizarea infrastructurii complexe planificate în această regiune montană.

Investiție de 4 miliarde de euro prin Munții Carpați

Autostrada A8, cu o lungime totală de peste 310 kilometri, este unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din România, cu o valoare estimată la 4 miliarde de euro.

Traseul său montan, ce leagă Sovata (județul Mureș) de Pipirig (județul Neamț), se întinde pe 110 kilometri și presupune realizarea a zeci de viaducte și tuneluri, precum și lucrări masive de excavare și consolidare a terenului.

Această autostradă este considerată o prioritate pentru România, având scopul de a conecta regiunile istorice ale Transilvaniei și Moldovei și de a stimula dezvoltarea economică pe axa est-vest a țării. Autostrada Unirii va reduce semnificativ timpul de călătorie între aceste regiuni și va îmbunătăți accesibilitatea între acestea.

Progrese pe alte tronsoane ale A8

În paralel cu lucrările din Harghita, un alt segment al Autostrăzii A8, Târgu Mureș–Miercurea Nirajului, se apropie de jumătatea execuției, cu un grad de finalizare de aproximativ 50%. Pe acest tronson de 24 de kilometri, peste 800 de muncitori și 700 de utilaje lucrează zilnic. Până în prezent, podurile și pasajele au fost realizate în proporție de 65%, iar peste 200 de grinzi au fost deja instalate dintr-un total de aproape 600 necesare.

Lucrările de așternere a asfaltului au început în aprilie 2026, când compania turcă Nurol Insaat a testat un strat de asfalt pe acest tronson. În următoarele luni, sunt planificate lucrări intense de asfaltare, cu un volum de 40.000 de tone de mixturi asfaltice estimate doar pentru august 2026.