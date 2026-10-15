Lovitură de proporții în adâncul Rusiei: Ucraina a distrus 6 bombardiere Su-34M la baza aeriană Borisoglebsk, într-un atac cu rachete Neptun

Forțele Navale ale Ucrainei au anunțat joi distrugerea a șase avioane de luptă moderne rusești Su-34M, în urma unei lovituri de mare precizie executate în noaptea de 15 octombrie asupra aerodromului militar Borisoglebsk, situat în regiunea Voronej din Federația Rusă, relatează Ukrainska Pravda.

Operațiunea a fost derulată cu ajutorul sistemului ucrainean de rachete de coastă Neptun, adaptat pentru lovituri asupra țintelor terestre din adâncimea teritoriului inamic.

Conform comunicatului oficial transmis de Marina Forțelor Armate ale Ucrainei, proiectilele au lovit direct platformele de parcare și hangarele de mentenanță ale bazei ruse.

Pe lângă cele șase aparate de zbor scoase definitiv din uz, rachetele au distrus echipamente tehnice vitale utilizate pentru deservirea și pregătirea zborurilor de luptă.

Martorii și rapoartele operative au consemnat incendii extinse și o serie de detonări secundare succesive în perimetrul aerodromului, generate cel mai probabil de aprinderea depozitelor de muniție adiacente pistelor.

De ce reprezintă aeronavele Su-34M ținta prioritară a Kievului

Avioanele de vânătoare-bombardament Su-34 (și varianta modernizată Su-34M) constituie în acest moment principalul instrument de teroare și presiune tactică folosit de armata rusă de-a lungul întregii linii a frontului.

Aceste aparate sunt vectorii principali prin care aviația Moscovei lansează bombele ghidate cu kit de planare (KAB-uri și FAB-uri echipate cu module UMPC), muniții grele de sute sau mii de kilograme care au provocat distrugeri devastatoare pozițiilor defensive ucrainene și localităților din proximitatea zonelor de luptă.

Aeronavele Su-34M pot transporta simultan volume considerabile de rachete aer-sol și bombe de aviație de mare calibru, fiind manevrate la altitudini și distanțe sigure, în afara razei directe de acțiune a sistemelor antiaeriene cu rază scurtă din tranșee.

Distrugerea simultană a șase astfel de aparate reduce substanțial presiunea aeriană pe sectoarele fierbinți ale frontului, forțând comandamentul rus să își retragă bombardierele pe aerodromuri situate mult mai departe de graniță, ceea ce limitează frecvența ieșirilor de luptă și crește consumul de combustibil.

Eforturile Moscovei de a acoperi pierderile, anulate de rachetele ucrainene

Lovitura de la Borisoglebsk vine într-un moment în care industria militară a Rusiei încearcă cu mari eforturi să compenseze ritmul de uzură și pierderile înregistrate în aer.

Chiar la începutul acestei luni, corporația de stat rusă Rostec anunțase cu mult fast predarea unui nou lot de avioane noi Su-34 către Forțele Aerospațiale Ruse (VKS), pentru a suplimenta flota epuizată de doi ani și jumătate de conflict intens.

Pierderea confirmată a celor șase aparate într-o singură noapte anulează practic efortul de producție al industriei aeronautice ruse pe ultimele luni.