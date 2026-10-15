Trei minori din România, cercetați de DIICOT și SRI pentru propagandă teroristă. Unul dintre adolescenți scria ghiduri despre cum să păcălești serviciile secrete

Doi adolescenți în vârstă de 16 ani și unul de 17 ani sunt cercetați de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism(DIICOT) - Structura Centrală pentru fapte legate de terorism. Anchetatorii au dispus la data de 12 octombrie 2026 efectuarea în continuare a urmăririi penale față de cei trei adolescenți.

Învățau ideologia teroristă

Din actele de urmărire penală realizate de DIICOT a reieșit că, pe parcursul anului 2026, cei trei minori ar fi accesat în mod repetat, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propagandă lansate în favoarea unor organizații teroriste internaționale.

Investigațiile arată că adolescenții ar fi deținut aceste materiale media și comunicate ideologice în scopul însușirii directe a ideologiei teroriste de factură islamică. Acțiunile lor făceau parte dintr-un proces complex de radicalizare pe care îl parcurgeau în mediul online, susțin reprezentanții DIICOT.

Gravitatea cazului este accentuată de acțiunile unuia dintre cei trei minori. Potrivit procurorilor, acesta ar fi întocmit ghiduri detaliate cu reguli de conduită pe care un susținător sau un viitor luptător trebuie să le respecte riguros.

Materialele vizau modalitățile conspirative privind apartenența la organizația teroristă, informații despre metodele utilizate de serviciile de informații împotriva suspecților de terorism, precum și sfaturi concrete privind interacțiunea cu autoritățile și disimularea intențiilor ostile.

Percheziții în 4 județe

Pentru redactarea acestor ghiduri conspirative, adolescentul ar fi utilizat ca sursă mai multe articole publicate pe o platformă online de propagandă aparținând unei organizații teroriste. Pe această platformă sunt distribuite în mod obișnuit comunicate oficiale ale unor canale de presă extremiste, precum și materiale media de propagandă ideologică lansate de susținătorii grupării.

Joi, 15 octombrie, anchetatorii au pus în aplicare mandate de percheziție domiciliară, în județele Constanța, Galați, Alba și Iași, la domiciliile și reședințele persoanelor bănuite, fiind găsite și ridicate mijloace de probă. Cercetările în acest dosar sunt desfășurate împreună cu sprijinul informativ al Serviciului Român de Informații.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Ce este radicalizarea și cum poate fi prevenită

Radicalizarea reprezintă o manifestare în creștere în mediile copiilor și tinerilor din România, îngrijorătoare din perspectiva evitării unui trend accelerat, asemănător celui înregistrat în diferite state vest-europene.

Dezvoltarea exponențială a tehnologiei în domeniile IT și comunicații asigură în prezent o interconectare facilă și rapidă a indivizilor prin intermediul internetului, care permite, totodată, și intensificarea schimbului de idei și concepții, inclusiv propagarea ideologiilor extremiste.

Tinerii, în special adolescenții, reprezintă una dintre cele mai vulnerabile categorii de persoane expuse radicalizării.

Independenți, exploratori, expuși unui mediu incontrolabil, precum cel virtual, în căutarea unor idealuri și a unor figuri cu care să se identifice, tinerii pot deveni susceptibili la radicalizare și la propaganda organizațiilor extremiste/teroriste, fiind atrași cu ușurință în procese de radicalizare, fără a realiza de fapt ce se întâmplă.