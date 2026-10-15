Ce proiect începe Geanina Ilieș la aproape 5 luni după demisia de la Antena Stars: „Locul în care vreau să cresc”

Geanina Ilieș mărturisea la sfârșitul lunii mai că părăsește Antena Stars, după doi ani petrecuți la pupitrul jurnalului monden. La aproape 5 luni de la această decizie, prezentatorea TV a făcut anunțul despre noul său proiect.

La aproape cinci luni de la momentul în care a decis să își încheie colaborarea cu postul Antena Stars, Geanina Ilieș revine în atenția publicului cu un proiect online.

Geanina Ilieș, la cârma propriului proiect online

Prezentatoarea TV a anunțat lansarea proiectului său de suflet, intitulat „Perfect Imperfect”, un spațiu dedicat conversațiilor autentice și căutării de răspunsuri la provocările din viața de zi cu zi.

„Perfect Imperfect este proiectul meu de suflet. Este un loc în care nu vom face neapărat un podcast, deși probabil că va îmbrăca forma unor conversații pe care multă lume ar pune-o în această categorie. Pentru mine, este mai mult de atât. Este locul în care vreau să cresc. Este locul în care vreau să pun întrebările pe care mi le pun eu și, probabil, pe care și le pune orice femeie, la un moment dat în viața ei”, a mărturisit Geanina Ilieș.

Un spațiu al întrebărilor fără masca perfecțiunii

Vedeta a explicat că inițiativa este concepută ca o călătorie de învățare și explorare personală, adresată femeilor care caută să se regăsească sau să își găsească propriile răspunsuri. Fără a-și asuma rolul de expert sau de ghid care deține toate soluțiile, Geanina Ilieș promite doar curiozitate și sinceritate.

„Nu îmi arog rolul de a vă răspunde la toate întrebările. Pentru că nu pot. Nu pretind că știu toate răspunsurile și, cu siguranță, nu vă promit că vom rezolva aici marile probleme ale lumii. În schimb, pot să vă promit ceva. Și, de fapt, să-mi promit mie înainte de toate: că voi pune întrebările. Toate întrebările. Chiar și pe cele care uneori pot părea inteligente, incomode, banale sau de-a dreptul stupide. Nu sunt întrebări filozofice. Este doar curiozitatea unei femei. A unei mame. A unei fiice, la rândul ei. A unui om care își dorește să își trăiască viața frumos”, a adăugat vedeta.

Mesajul principal pe care Geanina Ilieș dorește să îl transmită femeilor este renunțarea la standardele nerealiste ale perfecțiunii.